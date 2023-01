Experimente as vistas e dimensões da ficha técnica do Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 CV Life

Você pode ter o segundo nível de direção semi-autônoma

Com a modernização, as luzes e os para-choques mudam e os equipamentos são enriquecidos. Além do painel digital e dos faróis de LED matrix, ele é iluminado volkswagen polo Também estão estreando sistemas de direção semiautônomos de nível 2, que são ativados por meio de botões no volante e baseiam sua operação em informações de radar e uma câmera frontal para gerenciar aceleração, direção e frenagem sob certas condições. Assim, o carro pode se mover de forma independente, movendo-se na faixa na velocidade definida e alterando-a de acordo com o fluxo do tráfego. Na presença da caixa de câmbio robótica de dupla embreagem, que é opcional, ela para e reinicia sozinha. Também fazem parte do pacote a manutenção da faixa de rodagem e o controle de cruzeiro adaptativo, que “lê” os limites mostrados nos sinais de trânsito e leva em consideração os cruzamentos e rotatórias existentes no mapeamento do navegador.

O motor a gasolina 1.0 Turbo de 95 cv é o menos potente da família, mas consegue ser brilhante sem engolir muito, e a manobrabilidade da caixa manual de cinco velocidades não faz você se arrepender da transmissão de dupla embreagem. cockpit de volkswagen polo É bem isolado de buracos e ruídos, e o corpo nas curvas é contido. A versão Life do teste conta com stand-by discreto, que inclui airbag central, “clima” manual, faróis full LED e frenagem automática de emergência capaz de detectar pedestres e ciclistas. Em um nível superior está o Style, com faróis de matriz de LED e direção semiautônoma de série. Oferecido pelo mesmo preço é o R-Line, que tem acabamento esportivo, mas cobra pelas luzes “Matrix”. Em março de 2022, fez um teste de colisão EuroNCAP e recebeu a pontuação total: 5 estrelas.