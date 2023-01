Novo Bônus de Sino | A quem se destina e como encomendá-lo em alguns passos simples

O antigo bônus da conta está de volta em 2023: aqui está quem está recebendo e como reivindicá-lo este ano sem muitos problemas.

A mudança de 2022 para 2023 nos deixou com incertezas muito fortes em relação ao custo de nossas contas de luz e gás; Nos últimos meses do ano passado, o aumento dos preços foi realmente surpreendente, o que levou muitas famílias italianas a uma crise que teve que consertar e melhorar a situação graças a Bill Bonus também confirmado para 2023.

A manobra do governo aprovada em dezembro passado estendeu o bônus de conta solicitado por milhares de famílias na Itália em 2022. Graças a esse bônus, muitos italianos testemunharam o surgimento de vários descontos nas contas de serviços públicos, mesmo muito altos e bons. Novidades e que descontos foram estendidos Mesmo no ano novo.

Quem merece o bônus Bill 2023: o novo boné ISEE

Embora o bônus seja praticamente o mesmo em relação ao ano passado, houve algumas mudanças devido à nova lei orçamentária do governo Meloni, que elevou o limite do ISEE para solicitar um bônus para 15.000 euros. Inicialmente estava fixado em 8.625 euros e em 2022 foi elevado para 12.000 euros, sendo que em 2023 será, como referimos, para 15.000 euros, o que dá oportunidade a muitas famílias de o solicitarem.

Pare de se desesperar: a recompensa da conta de 2023 está aqui

Alternativamente, outras categorias de famílias podem solicitá-lo mesmo que excedam o ISEE máximo imposto pela lei orçamentária: por exemplo, todas as famílias que tenham 4 ou mais filhos dependentes Com ISEE você não passa 20.000 euros. Além do limite máximo do ISEE, há outros fatores a serem considerados antes de solicitar um bônus.

Outros requisitos e como solicitar o bônus em 2023

Para solicitar o bônus da conta também em 2023, as famílias precisam não apenas respeitar o limite do ISEE para toda a unidade familiar, mas também cumprir outros requisitos claramente descritos no Site da ARERA, órgão que trata de subsídios e regulamentação de energia, redes e meio ambiente. Todas as ações de aplicação de bônus deste ano também são exibidas no site.

Antes de mais, é necessário que um membro do agregado familiar desse ISEE seja também titular de um contrato de fornecimento de eletricidade, água e/ou gás natural; Além disso, o contrato de fornecimento deve estar vinculado às casas pertencentes à família (e, portanto, não domésticas ou não) e, finalmente, a cada unidade familiar Apenas uma recompensa por tipo tem direito (água, luz ou gás). Se você atender a todos esses requisitos, poderá reivindicar seu bônus de conta imediatamente, mesmo em 2023!