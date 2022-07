Cerveja, não coloque isso na mesa: contém glifosato

Depois que o trigo continha glifosato, a cerveja também se tornou um dos produtos finais acusados ​​de conter o herbicida mais usado no mundo.

Antes de colocar o seu “loiro” na mesa, é bom prestar atenção na marca que você escolhe comprar. Os resultados são relatados em um arquivo intitulado “A loira tola“. Alguns testes franceses mostraram que alguns marca de cerveja Conter Efeitos do glifosatoHerbicida usado na agricultura e alguns efeitos de substâncias tóxicas.

Cerveja com glifosato: o que é e quais são os malefícios à saúde

O glifosato é um herbicida amplamente utilizado na agricultura e na conservação ambiental. EU ‘IARCAgência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer, decidiu sobre o glifosato”.cancerígeno“, enquanto oAutoridade de Supervisão Financeira rebaixou o herbicida para “possivelmente cancerígeno”. Existem muitos estudos científicos para validar a tese de que o glifosato é um distúrbio hormonal, e reduz os níveis de testosterona, progesterona e estrogênio.

Nas mulheres, o herbicida leva a uma predisposição ao câncer de ovário, útero e outros órgãos reprodutivos.

Existem vários estudos que mostraram que o glifosato aumenta a morte celular programada e indução de necrose. É uma substância genotóxica, que destrói a informação genética dentro da célula.

Cerveja com glifosato: testes franceses

EU ‘Instituto Nacional do Consumidor Francês Ele realizou uma série de testes envolvendo 45 marcas de cerveja. O objetivo era buscar 250 moléculas consideradas mais ou menos tóxicas para o corpo humano. O glifosato foi encontrado em 25 amostras daqueles que fizeram o teste francês.

Além dos herbicidas, testes franceses mostraram que algumas marcas de cerveja contêm Efeitos do folato, boscalide e alguns fungicidas. Boia salva-vidas Eles analisaram os resultados dos testes franceses em profundidade e identificaram as marcas de cerveja analisando as quantidades de substâncias potencialmente tóxicas.

Cerveja com glifosato: cuidado com essas marcas

Conforme evidenciado pelos resultados dos testes franceses, foi determinado 16 marcas de cervejacontendo vestígios de glifosato. Entre as marcas que você deve prestar bastante atenção: