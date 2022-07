A inflação é chocante, mas há razões para não ser pessimista

Apareça nos mercados financeiros dos Estados Unidos e da União Europeia Os primeiros sinais de pânico sobre os perigos da estagflação, Após as respostas a serem dadas para a inflação. São signos que merecem reflexão básica e decisões posteriores: bem pensadas, mas rápidas. Até agora, surgiu um fenômeno único: o Ocidente é muito mais rápido para responder aos desafios militares e geopolíticos que Putin lançou brutalmente, mas não contra o que ameaça enfraquecer seu novo conceito político-militar, ou seja, a economia. O Conselho Europeu, o Grupo dos Sete e o Conselho da OTAN lançaram as bases em 10 dias para uma resposta sem precedentes à violenta nova ordem mundial de Putin, mas Consideramos a inflação e a estagflação como dois problemas distintos. Não é apenas um erro econômico, mas geopolítico.

É claro que a inflação americana e europeia são dois fenômenos completamente diferentes. No caso americano, há um forte ciclo salário-preço devido ao ciclo de política fiscal hiperexpansionista e à demora do Federal Reserve em abrir os olhos, agravado pelo fato de que o desemprego extremamente baixo coexiste com o baixo mercado de trabalho participação, e a inflação polariza influências sociais desiguais. Na União Europeia, o principal componente da inflação é Morda citação de energia de Putin. Correndo o risco de queimar controvérsias teóricas, hoje temos que olhar para o risco de estagflação, assim como a temperatura de congelamento de duas quantidades iguais de água em temperaturas diferentes: um copo de água fria congela antes de um copo de água quente congela. água, mas não é assim. E ainda não sabemos por que, muito ainda nos é desconhecido sobre substâncias que não estão em equilíbrio termodinâmico (a água é menos densa quando é sólida e não líquida, e a desordem de suas ligações intermoleculares aumenta à medida que se fortalece).

Mas O problema hoje é esfriar a inflação mesmo partindo de temperaturas diferentes: as políticas monetária e orçamentária dos Estados Unidos e da União Européia não deveriam incluir as mesmas medidas, mas uma convergência de efeitos acordada: porque estamos numa economia de guerra. Há uma vantagem na UE: os novos aumentos dos preços da energia não podem manter a mesma taxa dos últimos seis meses. O problema são os custos de dois dígitos deste ano: é por isso que é hora de medidas estruturais, tanto monetárias quanto orçamentárias. Começando pelo Banco Central Europeu: já era um erro anunciar aumentos de taxas sem lançar um novo escudo anti-spread ao mesmo tempo, mas agora o erro é agravado se o BCE estiver considerando adquirir títulos dividindo países entre destinatários e doadores E os neutros, Itália, Espanha, Portugal e Grécia como beneficiários, como doadores de todos os membros da zona do euro virando de cabeça para baixo, e os estados bálticos como neutros. Na primeira aula, Colocar o selo dos beneficiários é um sinal para que os mercados os identifiquem como alvos, além disso, os estados bálticos correm o risco de inflação de dois dígitos e devem ser considerados como nós que estamos mais expostos ao spread. Em Políticas Orçamentárias: Ações Estruturais e Bônus Temporários. Limitar o preço do gás é conduzir uma guerra: não apenas para nos proteger das loucuras de Putin, mas também porque a realização de um conjunto de compras de energia da sociedade terá necessariamente um efeito sobre os preços, dado o tamanho da compra total. Não é Diocleciano que ignora e inunda o mercado, são os Foggers que influenciam o mercado explodindo governantes loucos que eles acham que estão usando isso para sua vantagem como um exército.