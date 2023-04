Os planos nacionais de recuperação e resiliência, e a França e a Alemanha estão atrás. Apenas a Espanha já recolheu a “terceira tranche” – Corriere.it

Itália, o intercâmbio depende de atingir as metas Até o momento, Bruxelas gastou mais de 150 bilhões de dólares para os países da UE, especificamente 98,66 bilhões em doações e 47,11 bilhões em empréstimos. A Itália arrecadou 66,9 bilhões e espera pagar a terceira parcela de 19 bilhões. No entanto, o desembolso está sujeito ao cumprimento das metas acordadas com a Comissão da UE e contidas no Pnrr. Para a terceira parcela, precisamos de um suplemento de exame, e levará um mês a mais do que os dois básicos para verificar se as 55 metas definidas foram cumpridas. Mas, como observou o Comissário para a Economia, Paolo Gentiloni, “decisões semelhantes foram tomadas em 7 a 8 outros países”. A Itália é o único país da UE junto com a Espanha que já encomendou a terceira parcela.

A Alemanha arrecadou apenas 2,5 bilhões do adiantamento Há alguns governos que ainda não enviaram o pedido, nem ao primeiro: a Alemanha, por exemplo, arrecadou até agora apenas 2,5 bilhões do adiantamento. E como Berlim, Áustria (mesmo se você pedir a primeira parcela), Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Lituânia, Estônia, Finlândia e Eslovênia também são fixados antecipadamente. Por outro lado, a França se enquadra na primeira parcela de subsídios, no valor de US$ 7,4 bilhões, que recebeu em 4 de março de um ano atrás. Letónia, Roménia, Bulgária, Chipre, Malta e República Checa também estão a fazer o primeiro pagamento, e Portugal, Grécia, Eslováquia e Croácia também já levantaram o segundo cheque, tal como a Itália. A Polónia e a Hungria só receberam luz verde para o Pnrr em junho e dezembro passados ​​devido a problemas com o desrespeito pelo estado de direito. Deve-se ter em mente que nosso Pnrr vale 195,5 bilhões, dos quais 122,6 bilhões são em empréstimos: Roma se comprometeu a concluir 132 investimentos e 58 reformas até 2026. É o maior plano porque optamos por exigir imediatamente toda a parcela de os empréstimos que deveríamos receber dela. Isso exigiu um enorme esforço de design. Apenas mais seis países também pediram empréstimos, mas o valor é bem menor que o nosso: Romênia (14,9 bilhões), Grécia (12,7), Polônia (11,5), Portugal (2,7), Eslovênia (0,7) e Chipre (0,2). READ Escândalo do Fed pode desencadear onda de otimismo nas bolsas de valores