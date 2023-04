Mercedes chega, o novo GLC: aerodinâmica e elegância

Por fim, a Mercedes dá-nos as primeiras imagens e emocionantes detalhes do novo GLC. Para os entusiastas que há muito esperavam por informações sobre o cupê SUV da empresa alemã, finalmente chegou a hora de colocar os olhos neste belo modelo e talvez considerar uma futura compra…

Quando pensamos em Mercedes, são muitas as imagens que nos vêm à mente, sobretudo, para quem já conduziu um modelo da empresa alemã pelo menos uma vez na vida, pelas sensações irrepetíveis que só estes modelos nos podem proporcionar.

Com o tempo, a marca teutônica também conseguiu conquistar uma posição respeitável entre os fabricantes de automóveis europeus. Certamente não estamos falando de modelos econômicos que todos podem pagar e, de fato, o alvo da empresa alemã ainda são clientes com recursos financeiros bastante elevados.

Com este novo coupé, pretendeu-se propor um modelo que segue sempre as formas dos SUV mas que os recria com um design muito desportivo e cativante. Só nos resta mergulhar no mundo do novo GLC Coupé…

O novo GLC Coupe, é realmente lindo

Como dissemos sobre as peças da casa alemã, eles queriam criar um carro híbrido de certos pontos de vista. Não estamos falando de motores, mas de formas e design exterior. Com efeito, embora se mantenham agressivos, característica clássica dos modelos Mercedes, apresentam também um visual SUV com todas as comodidades que este tipo de veículos oferecem.

Então, na verdade, houve um bom redesenho do ponto de vista do design, mas não apenas. Aliás, as novidades não param por aí. A Mercedes já nos disse que o preço de lançamento deste novo modelo ficará bem acima dos 60.000 sem especificar o número exato.

No interior, no entanto, podemos encontrar uma nova interface de infoentretenimento com a introdução de dois ecrãs táteis para controlar totalmente o veículo através do sistema operativo desenvolvido diretamente pela empresa alemã.

No entanto, quanto aos motores, o carro virá com motores de combustão interna clássicos combinados com tecnologias híbridas suaves, ou motores híbridos elétricos. O carro chega nos primeiros meses de 2024 e teremos que esperar um test drive para realmente ver do que é feito o GLC Coupe.