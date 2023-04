As piadas mais memoráveis ​​e de maior sucesso

O cariz cada vez mais social da bola, com a capacidade de criar conteúdos prontos a viralizar em pouco tempo, fomenta a relação perfeita entre o humor e a exposição mediática, relação que – aliás – tem surpreendido mesmo em tempos menos sociais, simplesmente contando na mídia impressa ou na televisão.

Então vamos ver no meio Transferências indescritíveis e fusões improváveis ​​entre clubes rivaisÉ o exemplo de maior sucesso do Dia da Mentira no mundo do futebol entre a Itália e o exterior.

EU’independente Na verdade, ele divulgou notícias reais Vender CR7 de Portugal para Espanha (no valor de 160 milhões de euros) para ajudar os lusitanos a combater a dívida pública. Apesar da natureza óbvia do concurso, “Akhbar” se saiu bem e encontrou uma ampla circulação em todo o mundo. Tudo superou uma tentativa inglesa de empurrar 200 milhões para tornar os portugueses seus.

Em 2016, a despedida de Messi do Barcelona ainda não era esperada, como de fato aconteceu depois, mas o objeto da sensacional ideia para o Dia da Mentira era aquele relacionado à chegada do time. pulga para Real Madrid por 500 milhões EURO: A própria despedida do argentino parecia sensacional, e a isso se somou a ideia insana de rebaixar rivais de todos os tempos.

Em 2011, ele passou a imaginar demais Robbie baguioentão com 44 anos e agora em hiato desde 2004, está pronto para voltar ao campo para vestir uma camisa. portugruaro. Houve também outros exemplos semelhantes: Totti em Latina antes de pegar, Strootman all’Olginatese (completo com fotos da dupla, treinador do clube Giovannisimi) ou ainda Sacchi na quarta divisão do Olympia Agnonese (graças ao trabalho diplomático de um monge capuchinho).

Não no nível amador: da Ibrahimovic está pronto para ser o foco do Bayern basquete Mônaco Usain Bolt Que, em nome de sua paixão pelo futebol, teria assinado para Contrato com o Manchester United (em 2015) para iniciar uma carreira na Premier League.

de incrívelqual equipe verá Fusão de Sampdoria e Genoa Completo com camisa rossoblucerchiata, inclusive Palermo está pronto para homenagear Catania Uniformes inspirados em seus rivais de todos os tempos (em 2021). Mesmo no exterior, e principalmente na Inglaterra, é uma espécie de piada muito difundida: arsenal E Chelsea Dispostos a construir uma estátua legal juntos, prof Correu do Liverpool para o Everton em 1989.