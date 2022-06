Sophie Freud, neta de Sigmund que atacou as teorias de seu avô, morreu

Sophie Freud, a última descendente sobrevivente de Freud, morreu em sua casa em Lincoln, Massachusetts. Ele tinha 97 anos. A morte ocorreu na sexta-feira, 3 de junho, e foi sua filha Andrea quem deu a notícia O jornal New York TimesEle explicou que a mãe tinha câncer de pâncreas.

Nascida em Viena em 6 de agosto de 1924, ela era filha de Jan Martin Freud, filho mais velho de Sigmund Freud. Sophie cresceu no que sua mãe Ernestine Drucker descreveu como um “gueto judeu de classe média alta” em Viena, em uma família onde seus pais viviam vidas separadas. Suas memórias fluíram para o diário Vivendo à sombra da família Freud (Living in the Shadow of the Freudian Family), Coletânea de Cartas de Família publicada em 2007. Uma família conturbada: as brigas amargas entre os pais, as brigas de Sophie com o irmão, o relacionamento difícil com a mãe que acabará por vir com a dificuldade de reconciliação. Seu casamento, que terminou após 40 anos, também foi complicado. Em uma tentativa de explicar esse rompimento que ocorreu tanto tempo depois, Sophie aparentemente disse: “Eu não poderia imaginar envelhecer com um homem ao meu lado”.

Críticas ao avô Sigmund

Mas talvez a coisa mais corajosa não tenha sido sua separação de seu marido, mas sua separação da herança de seu avô espiritual. Sophie Freud tinha muitas dúvidas sobre a eficácia terapêutica da teoria de Freud. Em 2002, ele havia dito a Al Boston Globe Sendo “extremamente cética” e, assim, motivando suas opiniões: “Acho que é uma indulgência narcísica”. Por sua vez, enfrentou problemas de vida, conjugal, crescimento de três filhos e confronto com sua história familiar, sem passar por nenhum tratamento psicológico.

Professora de psicologia na Simmons University, em Boston, ela dedicou sua carreira como psicóloga à proteção de crianças e à introdução do feminismo no campo do trabalho social, considerando ultrapassadas algumas das teorias de seu avô, principalmente sobre as mulheres e seu papel. Ela não estava convencida pelo conceito de “inveja do pênis” nem pela abordagem básica, que ainda não parece totalmente desprovida de noções preconcebidas.

Embora muitas vezes desafiando a visão patriarcal vitoriana da sexualidade feminina, sua sobrinha, Sigmund Freud, escreveu: “Ele refletiu em suas teorias a crença de que as mulheres são secundárias e não a norma”. Mesmo uma justaposição questionável, compreensivelmente, gerou muita controvérsia. Em entrevista a um filme de TV canadense, Vizinhos: Freud e Hitler em Viena (2003), Sophie Freud afirmou: “Na minha opinião, tanto Adolf Hitler quanto meu avô foram falsos profetas do século XX.” Eles compartilhavam, em suas palavras, “a ambição de convencer outros homens da única verdade que descobriram”.

Família escapa dos nazistas

Muitos membros da família Sigmund Freud fugiram da Áustria após a anexação nazista em 1938. O pai de Sophie também fugiu de Viena para Londres em maio de 1938. Sophie e sua mãe embarcaram em uma longa e faseada jornada, desembarcando primeiro em Paris, depois de bicicleta para Cote d . Azur, de navio para Marrocos, de avião para Portugal e finalmente em trânsito de terceira classe para os Estados Unidos. Eles chegaram a Nova York em novembro de 1942, sem teto e praticamente sem um tostão.

Em 1945, ela se formou no Radcliffe College, Cambridge, Massachusetts, em psicologia graças a Edward Bernays, um pioneiro das relações públicas também ligado a Sigmund Freud, que pagou suas mensalidades. O verão antes do último semestre em Radcliffe. Formando-se em psicologia, casou-se com Paul Lowenstein, um engenheiro e imigrante judeu que escapou de um campo de concentração francês. Eles se conheceram na França e se divorciaram em 1985. Além de sua filha Andrea, a escritora, o professor Freud vive com um filho, George Lowenstein, que estuda economia e psicologia na Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, e outra filha, Dania Jekyll, diretora da Asperger Autism Network em Watertown. , Massachusetts, tem cinco netos e dois bisnetos.

Durante sua longa carreira, Sophie Freud trabalhou não apenas na academia, mas também em clínicas e hospitais psiquiátricos e como especialista em adoção em uma agência de assistência social.