Você pode perder todo o seu dinheiro, veja como

Na web, comprar produtos já é uma prática muito comum. Também usado. Mas o perigo está ao virar da esquina. O golpe on-line a ser observado.

Muitos desenvolvimentos tecnologia Isso levou ao uso contínuo da plataforma web. De fato, existem muitas situações em que o usuário se entrega. Entre eles estão as compras online. Existem muitos sites que oferecem produtos novos, mas também usados. Além disso, alguns sites até permitem que pessoas comuns vendam seus próprios produtos.

certamente, Internet Melhorou muito nosso dia a dia. Agora é possível, de fato, realizar transações com apenas alguns cliques. Em alguns casos, um é suficiente. Você pode realmente comprar tudo e, por esse motivo, cada vez mais usuários são atraídos pelas muitas ofertas disponíveis. especialmente durante pandemiaAs compras online tiveram um crescimento muito significativo.

No entanto, como todos sabemos, as apostas são sempre altas quando se trata de interações e transações digitais com nossos dados. Basta pensar que isso é suficiente em alguns casos Mensagem de texto para golpistas para atingir a pobre vítima. Mas desta vez, vamos esclarecer a situação que ocorreu nas últimas semanas. Isso tem a ver com alguns aplicativos que permitem que você venda seu próprio produto e, portanto, é usado. Vamos descobrir os detalhes deste golpe online.

Golpe online, produto nunca enviado: é assim que os golpistas agem

Vários desenvolvimentos tornaram possível comprar de praticamente qualquer lugar. Em casa pelo computador, mas também em trânsito por meio de aplicativos. É precisamente neste último fator que se destacam situações completamente desagradáveis. EU ‘Associação Nacional de ConsumidoresNa verdade, ele recebeu muitos relatórios.

lá São desvantagens Ele está trabalhando com o criminoso que desviou outro anúncio. Em seguida, teremos as fotos publicadas do produto, uma vez que chamou a atenção da potencial vítima, ela sugerirá que prossiga com o pagamento. Uma vez que a transação ocorre, o golpe é concluído. No entanto, isso faz com que a vítima não veja o produto adquirido.

Claro, para não cair na armadilha, o conselho é não comprar nada. Mas você deve prestar atenção especial. Apesar de golpistas Estudando qualquer detalhe, algo sempre se perde. Para isso, tentamos solicitar ao vendedor mais informações sobre o produto. Também porque, geralmente, não está muito escrito na informação. Outro passo importante é perguntar sobre foto para o produto. No caso de fraude, como podemos imaginar, o criminoso não poderá tirar fotos. No final, evitamos completamente postar Nossos dados. Pagamos com soluções facilmente rastreáveis ​​para que, caso não haja dificuldade em reportar.

Como sempre, devemos ter cuidado com quaisquer detalhes sobre a teia. Em pouco tempo poderíamos estar no centro de uma farsa que nos faz perder tudo. Nesse sentido, há algumas semanas Conversamos sobre o golpe falso do acidente. Mesmo assim, uma conexão pode mudar tudo.