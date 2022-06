O que é um imposto “oculto” e por que todos nós o pagamos

Os italianos pagam impostos extras por causa da guerra na Ucrânia? A resposta de acordo com as pesquisas é sim. lá Os impostos estão escondidosOu seja, faz parte do que as famílias e cidadãos italianos pagam diariamente. lá imposto de renda oculto Está pairando sobre a ordem do próximo 100 euros por mês, para despesas anuais que variam de 929 a 1260 euros. o bónus de 200€No entanto, não se destina a todos, não será capaz de compensar o sangramento da renda mensal e da poupança.

O imposto oculto, como as manchetes de muitos jornais, é o imposto geral deterioração da situação econômica O que custará em valor real 24 bilhões de euros. Para muitas famílias italianas, isso se traduz em perda de poder aquisitivo. Segundo Cgia de Mestre, as famílias mais afetadas serão as do Trentino Alto Adige com menos de 1.685 euros, do Valle d’Aosta com 1.473 euros e do Lácio com 1.279 euros.

“É um imposto e um dos piores tipos – especialistas falam – Não é pago como outros impostos, mas é pago sofrendo a diminuição do poder de compra que o afeta. Em particular, aqueles com renda fixaA culpa está nas contas altas, combustível e alimentos.O governo, em resposta, promete inúmeras recompensas, aguardando uma lenta mudança na situação internacional.

Aquele imposto escondido que todo mundo paga que não é falado o suficiente

As contas estão subindo, o custo da gasolina, mesmo com auxílio do Estado, está subindo e as compras estão cada vez mais caras. As consequências da guerra na Ucrânia entram nas casas de todos os italianos e afetam as carteiras das famílias, especialmente as de baixa renda. Os efeitos da inflação afetam a todos, embora inevitavelmente se concentre nos efeitos mais negativos sobre a baixa renda e os servidores públicos. o bónus de 200€ Seu impacto parece ser bastante limitado, assim como outras recompensas que o governo forneceu ao longo do tempo. A inflação homóloga está estimada em 6% e, em maio, saltou para 6,9%, o número mais elevado desde 1986.

Isso corresponde a um Taxas ocultas superiores a 100€ por mês. Uma perda de poder de compra de cerca de 24 bilhões de euros no total. O ônus da inflação não é suportado por um aumento dos salários, que, ao contrário, continua a diminuir. EU ‘Cgia. Escritório de Estudos Em um relatório descrevendo a situação como “Um declínio contínuo na riqueza produzida pelo nosso país, equivalente a 1,4 por cento“.

Inflação e baixos salários: a equação fiscal oculta

O imposto oculto está acima do salário médio italiano: 1260 euros por ano. Entre a inflação e a queda da renda, o resultado é uma fragilidade geral das famílias italianas. Não pode ser negado de acordo com o que emerge dos dados Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicoque o declínio contínuo da renda média italiana não ajuda diante da crise internacional.

Nos últimos 30 anos, a Itália experimentou um declínio constante na renda real. Só em 2020 folha de pagamento Onde estou inferior a todas as economias ocidentaisCom exceção de Portugal. Em termos reais, caiu 3% em 30 anos. Além da taxa de emprego, que é igual a 59,4%, o país enfrenta uma crise econômica e social que os bônus não conseguem resolver.