Pare ChatGpt na Itália. Garantidor de privacidade: “Os dados pessoais estão em risco.” E OpenAi nega acesso

A autoridade contesta ainda a inexistência de sistemas de verificação da idade dos menores. Uma investigação foi lançada: a OpenAI arrisca uma multa de até 20 milhões de euros. As comunicações da Itália foram bloqueadas à noite

Itália diz parar ChatGpt. Criado por Privacy Guarantor em 31 de março ordenou, com efeito imediato, a Restrição Temporária de Processamento de Dados de Usuários Italianos contra a OpenAI, A empresa americana que desenvolveu e opera a plataforma.

na sexta à noite OpenAI tomou medidas para bloquear o acesso ao ChatGpt de endereços IP italianos. “Obviamente estamos nos referindo (à decisão) do governo italiano, de parar de oferecer o ChatGPT na Itália (embora acreditemos que estamos seguindo todas as leis de privacidade). A Itália é um dos meus países favoritos e mal posso esperar para voltar em breve! Ele escreve no Twitter Sam AltmanCEO da OpenAI.