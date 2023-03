“A Europa fez grandes coisas depois de uma crise sem precedentes”

Florença, 31 de março de 2023 – O futuro da Europa, os desafios que se colocam aos jovens: são dois dos temas do encontro (a partir das 17h00) que organizasObservatório de Jovens Editores com Christine LagardePresidente do Banco Central Europeu. Lagarde aceitou o convite Andrea Ceccherini Participar em Florença em encontro geral para o curso “Novos Encontros do Futuro”. O mesmo curso que o CEO da Apple participou até agora Tim cookfundador do WhatsApp Jan Kum, CEO do Google em todo o mundo Eric Schmidt e Presidente do Emerson Collective Trabalhos de Lauren Powellviúva do visionário fundador da Biting Apple Steve.

O Presidente do Banco Central Europeu e Presidente Sénior do Observatório, Andrea Ceccherini, reunir-se-á com mais de 400 estudantes europeus que participam na iniciativa de literacia económica e financeira “Youth Factor” para debater os desafios para o futuro. Além dos estudantes italianos, participarão do evento delegações de jovens europeus Alemanha, França, Espanha, Portugal e Holanda Participar, nas suas escolas, na experiência “Fator Juventude”. “Young Factor” é hoje, de fato, o principal projeto de educação econômica e financeira na Itália e o lideraObservatório Forever Young – Editoras Participativas Com Intesa Sanpaolo e UniCredit, em caráter experimental, também nos principais países europeus da zona do euro.

“Christine Lagarde não é apenas a presidente do Banco Central Europeu e isso por si só não seria trivial – disse Andrea Ceccherini, chefe do Osservatorio Permanente Giovanni Editor -. Lagarde é uma líder com raízes em muitas das batalhas civis e sociais em seu país, na Europa e no mundo. Ela foi a primeira mulher a liderar o Fundo Monetário Internacional e a primeira mulher a liderar o Banco Central Europeu. E o seu exemplo anima muitos jovens e muitas mulheres. Temos alguém que pode ajudar muda o mundo para torná-lo um lugar melhor. Este é o trabalho que amamos também.”

“Na Europa, passamos de um longo período de taxas baixas, inflação baixa, talvez muito baixa e abastecimento garantido, e isso foi o ‘anterior’, passamos desse período de ilusões para um período eu diria de flexibilidade.” A afirmação foi feita pelo Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde Durante a discussão no Observatório de Jovens Editores Permanentes em Florença. “Tínhamos a ilusão de paz E a guerra estourou. Tínhamos a ilusão de boa saúde e controle de nosso próprio destino, e então a pior pandemia já nos atingiu. Tínhamos a ilusão de energia barata e de repente os preços da energia subiram.”

Ele continuou: “Saímos deste período de crise perpétua, com choque após choque de resiliência sem precedentes. Não acho que devemos ser negativos porque, quando vejo o que conseguimos fazer, é absolutamente excepcional. Olha a energia: em fevereiro de 2022, todo mundo falava que ia ter racionamento, uma situação terrível, produtos químicos seriam banidos, fábricas parariam. Em vez disso, em poucos meses conseguimos encontrar fontes alternativas com os americanos, os noruegueses e o Oriente Médio. E quando dissemos que era do nosso interesse coletivo economizar 15% de energia, economizamos 20%. Então, em todos os lugares que você olhar Nós mudamos de uma bela ilusão que estávamos neste ponto de flexibilidadeOnde demonstramos coletivamente a força, a capacidade de inovar e a vontade de sustentar a Europa.”

“No combate à inflação elevada, temos as ferramentas necessárias e vamos utilizá-las, atendendo aos dados e previsões desenvolvidos pelos nossos quadros, mas também para medir da melhor forma possível a transmissão da nossa política monetária, de forma a calibrar os preços exatamente até que volte a 2%.” Isso foi enfatizado por Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, durante o debate em Florença organizado pelo Osservatorio Permanente Giovani – Editori.” Nada nos fará mudar de posição porque devemos isso aos cidadãos da Europa. Mas o BCE é independente e opera de acordo com seu mandato“.

“Antes de mais falo, não sou ChatGptdisse Christine Lagarde, respondendo a uma pergunta sobre inteligência artificial durante uma discussão no Observatório de Jovens Editores Permanentes em Florença, mas ela ficou um pouco mais séria. Acho que, como em muitas outras inovações, temos que ter muito cuidado. Vamos deixar nossas vidas serem dirigidas e reguladas pela inteligência artificial? Eu não desejo. Espero que possamos usar essas ferramentas, mas podemos controlá-las e controlá-las. E acho que há um sério risco de que essas inovações surpreendentes fiquem fora de controle.”A educação será fundamental Para superar os riscos, sentamos e deixamos a inteligência artificial tomar conta de nossas vidas. Quem quer uma força externa para controlar sua vida? Eu não quero, você não: o que as pessoas querem é o controle de seus próprios destinos e a capacidade de tomar decisões informadas, sim, mas não determinadas por uma fonte externa de algoritmos. Você quer ser o mestre do seu próprio destino e de mais ninguém.”

“O euro digital deve ser seguro, barato e fácil de usar, enfim, não é um projeto fácil, vai depender de uma decisão que o Conselho tomará em outubro.” Sobre criptomoedas, sua decisão sobre crianças é rígida: “Esqueça-os, Investir em criptomoeda é estúpido.”