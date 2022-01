Bolsa de Valores da Itália, comentando a sessão de hoje (4 de janeiro de 2022)

Uma recuperação imediata do Grupo Iveco, após a grande correção que sofreu no dia de sua estreia na Piazza Affari. Desempenho positivo de empresas bancárias e petrolíferas

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Confirme a tendência positiva, mas eles terminaram o dia Sem picos durante o dia. Durante a sessão, o índice FTSEMib atingiu 28.000 pontos, um nível não visto (excluindo cortes de lucros) no índice desde setembro de 2008. Salvatore Bruno – chefe de investimentos da General Investment Partners – observou que os primeiros dias do ano foram sempre difíceis de explicar para tentar extrapolar a direção do mercado, geralmente graças aos volumes contidos, e às vezes o fechamento de alguns mercados. Com isso, o especialista espera que as apreensões ocorram nas primeiras semanas de 2022 volatilidadeMesmo no contexto que aparece no momento, Ainda favorável aos ativos de risco“

a FTSEMib E registrou uma evolução de 0,81% para 27.955 pontos, depois de ter oscilado entre 27.753 pontos no mínimo e no máximo 28.084 pontos. a FTSE Italia todos participaram Ganhou 0,77%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio FTSE Italia (+ 0,43%), enquanto A estrela da FTSE Italia Fechou com queda de 0,69%. Na sessão de 4 de janeiro de 2022, o faturamento aumentou para 3 bilhões de euros, ante 2,46 bilhões de segunda-feira.

São 17h30 Bitcoin Era menos de $ 47.000 (menos de 41.500 euros).

Ele Ela difuso Btp bond Ele oscilou entre 130 e 135 pips.

EU ‘euro Ele voltou a $ 1,13.

recuperação instantânea para Grupo IVECO (+ 5,96% a 10,71 euros), após a grande correção que sofreu no dia de sua primeira aparição na Avary Arena. As ações foram imediatamente incluídas na cesta principal da Borsa Italiana, FTSEMib, observou o FTSE Russell. Enquanto isso, chegou a primeira cobertura dos analistas sobre as ações do Grupo Iveco. Em particular, a Goldman Sachs atribuiu uma classificação de “compra” com base em um preço-alvo de € 12.

Carteira de motorista industrial Fechou em território positivo (+ 1,57% a € 14,92).

forte progresso Stilants (+ 2,23% 17.714 euros). O Ministério dos Transportes anunciou que pouco menos de 87.000 carros foram registrados na Itália em dezembro de 2021, um decréscimo de 27,5% em comparação com cerca de 120.000 carros no mesmo período do ano passado. Stellantis também registrou uma queda acentuada nas vendas. De acordo com as principais agências de notícias, os registros do grupo em dezembro de 2021 totalizaram cerca de 32.000 unidades (-34,8%). Como resultado, a participação de mercado da Stellantis atingiu 36,6%. Ao contrário, os registros da gigante automobilística no ano aumentaram 2,6%, com cerca de 550 mil carros vendidos.

Ideias importantes para banqueiros.

altitudes em Monte dei Paschi di Siena (+ 2,51% até € 0,9308) e UniCredit (+ 3,81% a 14.276 euros).

Estoques do setor de petróleo seguem positivosDepois, o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em fevereiro de 2022) ultrapassou US $ 77 por barril.

Onde você está Ele subiu 1,63 por cento para 12,61 euros. Também é bom Saipem (+ 1,02% a € 1,925) H Tenaris (+ 1,38% para € 9.706).

Leonardo Registrou um aumento de 0,72% para 6.434 euros. A indústria aérea anunciou que concluiu a aquisição de uma participação de 25,1% na HENSOLDT da Alemanha. O preço da transação foi fixado em 606 milhões de euros.

Na seção STAR, slide saboroso (-6,02% para € 35,9, após atingir um mínimo de € 34,2). Il Messaggero apresentou a hipótese da integração entre a empresa e a Prelios. A Tinexta indicou não estar interessada no processo e especificou que – no âmbito da sua estratégia de crescimento – está sempre interessada em avaliar as várias oportunidades estratégicas, sem deixar de analisar qualquer processo que vários assessores proponham no seu negócio. .

forte aumento em Ariston Holdings (+ 4,13% a 10,58 EUR), após a primeira cobertura dos analistas sobre as ações da empresa que apareceu pela primeira vez na Avary Square em 26 de novembro.