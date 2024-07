Demitindo trabalhadores, este setor está em crise: 40 mil trabalhadores correm o risco de permanecer desempregados | As áreas mais afetadas

Há um setor em clara crise, com 40 mil trabalhadores arriscando os seus empregos. Uma das regiões italianas é a mais afetada.

Então, por um lado, conversamos muito sobre isso Empregos Que a Itália oferece a todos os que procuram emprego e, por outro lado, precisamos de lidar com a crise económica. Infelizmente, esta última não deixa trégua e afectou todos os sectores de emprego italianos.

Não é certamente coincidência que, nos últimos meses, o Estado, as empresas e até os sindicatos tenham trabalhado para proporcionar novas oportunidades a todos os trabalhadores. Novos contratos e prazos renovados estão sendo desenvolvidos. Está tentando desenvolver o que todos sabem Reforma antecipada.

É uma mudança geracional que deverá, para todos os efeitos, permitir que muitos jovens encontrem o seu próprio emprego, preenchendo as vagas dos já reformados. É claro que o mercado de trabalho em mudança, que procura personalidades cada vez mais especializadas, também colabora neste processo de recrutamento.

Mas o que parece ser um cenário encorajador, há sectores que foram fortemente afectados pela crise económica. Mesmo agora existe uma situação em que milhares de trabalhadores estão em risco.

O setor que sentiu o impacto

Pode ser estranho para todos os entusiastas das compras ouvir isso, mas o setor da moda está passando por uma crise. Infelizmente, o Grandes cadeias de distribuição As chegadas do estrangeiro estão a pôr de joelhos as empresas italianas, pequenas e grandes. Um problema que parece piorar a cada ano.

Ele é o primeiro a sofrer Artesãos de modaO sector industrial, que deveria ser o verdadeiro privilégio das nossas terras, acaba por ficar à mercê da crise económica.

Uma cidade é mais afetada pela crise

Entre as inúmeras cidades onde a indústria transformadora é um pilar da economia da região, uma cidade que se destaca é Florença. É precisamente aqui que as pequenas áreas testemunharam uma crise de grande importância. Isso trouxe bons resultados 40 mil colaboradores no mundo da moda Estar em risco de demissão.

Um grande problema que também envolveu algumas grandes marcas de moda, por exemplo Balenciaga, Dior e Valentino. Os sindicatos também se dizem preocupados e exigem maiores garantias para todos os trabalhadores.