Veja como os preços mudaram

A Dacia sempre manteve preços muito competitivos, mas as tarifas chinesas correm agora o risco de colocá-la em sérias dificuldades.

A relação entre o mundo ocidental e o mundo chinês sempre esteve em forte contradição, porque por um lado existe a necessidade de unificar os dois lados para se desenvolver a nível comercial, mas por outro lado, a lógica do mercado é muito diferente. . Na verdade, a própria União Europeia lançou uma série de estudos para perceber se existem de facto ligações entre as empresas automóveis chinesas e o governo.

Obviamente, isto distorceria o conceito de mercado livre, pois este é um ponto fundamental para o Ocidente. No entanto, os custos de produção na China são muito mais baixos do que na Europa, razão pela qual muitas empresas do Velho Continente continuam a produzir na Ásia.

Um deles é Dácia, Com a empresa romena a ter de manter os custos baixos mesmo quando produz um carro eléctrico como o primavera. O facto de estarmos a aumentar significativamente as tarifas sobre os automóveis provenientes da China que chegam à Europa conduz logicamente a importantes escolhas de mercado que poderão mudar as cartas na mesa.

Dacia Spring: como o preço muda

O GPL é o combustível utilizado e desenvolvido principalmente pela Dacia, mas com… primavera Porém, decidiu-se projetar um carro que tivesse dimensões pequenas e fosse elétrico ao mesmo tempo. As dimensões mostram um modelo com 370cm de comprimento, 158cm de largura e 152cm de altura, o que o torna certificado para quatro pessoas.

O modelo básico de mola apresenta um trem de força que pode fornecer no máximo 45 cavalos de potência, permitindo atingir uma velocidade máxima de 125 km/h. A autonomia é de 225 km, o que é mais que suficiente para um modelo citadino com o seu preço 17.900 euros, Mas depois de concluídas as tarefas na China, as notícias da empresa romena foram surpreendentes.

A partir de 5 de julho, a Dacia terá de pagar uma taxa de 20,8% para trazer o Spring, carro que produz na China, para a Europa, mas apesar disso não haverá aumentos de preços. Líderes Dácia, Por ocasião do desfile de Primavera em Bordeaux, ele explicou que já sabiam que as tarifas entrariam em vigor, mas a escolha da empresa foi continuar com custos baixos.