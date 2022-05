UE, 100 cidades inteligentes sem impacto climático

As nossas áreas metropolitanas compreendem 75% da população da UE. Globalmente, as cidades consomem mais de 65% daEnergia Em todo o mundo, gera mais de 70% das emissões de dióxido de carbono 2 . Também a partir desses dados surge a necessidade de as próprias cidades atuarem como ecossistemas para experimentar e inovar e ajudar todas as outras a se tornarem neutras em termos climáticos, 2050.

Ursula von der LeyenO Presidente da Comissão disse: “A transição verde já começou em toda a Europa, mas há sempre a necessidade de pioneiros que definam metas mais ambiciosas. Estas cidades estão nos guiando para um futuro mais saudável e poderão contar com nosso total apoio . Vamos começar a trabalhar imediatamente.

Missão da UE, o que são?

A Comissão Europeia, em 29 de setembro de 2021, lançou cinco o novo missão da UEpara responder a 3 grandes desafios no domínio da saúdeE clima E Meio Ambiente, Entregar soluções até 2030. Ou seja:

adaptação às mudanças climáticas, Isso significa apoiar pelo menos 150 regiões e sociedades europeias a se tornarem mais resilientes às mudanças climáticas; combater o câncer Em parceria com o Plano Europeu de Combate ao Câncer para melhorar a vida de mais de 3 milhões de pessoas até 2030 por meio de prevenção, tratamento e soluções para viver mais e melhor; Biologia Nossos oceanos e águas; 100 Cidades inteligentes e neutras em relação ao clima; carta europeia do solo Dando vida a 100 laboratórios vivos e centro de sinalização para orientar a transição para solos saudáveis.

As missões têm suas raízes no programa Horizonte Europa mas para eles Execução Irá além da investigação e inovação.

Através destas missões, a UE pretende desenvolver novas soluções e melhorar a vida dos cidadãos europeus com o apoio de intervenções utilizando vários instrumentos e modelos económicos e investimentos públicos e privados a nível da UE, nacionais, regionais e locais, eles próprios. Calendário. , Indo apoiar as prioridades da Comissão Europeia, como Acordo Verde EuropeuE A Europa está pronta para a era digital E Plano europeu de luta contra o cancroE Economia ao serviço do povo E A nova Bauhaus Europeia.

Missão “100 cidades inteligentes sem impacto climático”

As cidades europeias são convidadas a manifestar o seu interesse em participar nesta missão em novembro de 2021, tendo em conta que o prazo de candidatura é 31 de janeiro de 2022.

Na primeira etapa, cada manifestação de interesse foi avaliada por especialistas independentes. A comissão então aplicou critérios adicionais para garantir uma distribuição geográfica equitativa e selecionar um grupo de cidades heterogêneas em tamanho, influência e ideias inovadoras.

377 cidades Eles pediram para participar da missão. o 100 cidade determinante Representam 12% da população da UE.

Você receberá esta missão 360 milhões de euros de empréstimos de Horizonte Europapara o período 2022-2023, com o objetivo de lançar caminhos de inovação para Neutralidade climática de 2030.

Também com esta missão, a União Europeia deseja contribuir para o que Acordo Verde Europeuindicando o caminho a seguir para uma profunda transformação.

Na verdade, todos os 27 estados membros se comprometeram a tornar a União Europeia o primeiro continente neutro em termos de clima até 2050. Para isso, eles se comprometeram a reduzir as emissões em pelo menos 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990.

Isso criará novas oportunidades de inovação e emprego, tornando a Europa atraente para o investimento empresarial, tendo desempenhado um papel de liderança na inovação digital e climática.

Os procedimentos de pesquisa e inovação cuidarão de:

Mobilidade Limpa

Eficiência energética

planejamento urbano verde

Oferecer a possibilidade de implementar iniciativas conjuntas e reforçar a cooperação em sinergia com outros programas da UE.

Cidades selecionadas

Portugal: Guimarães, Lisboa, Porto

Espanha: Barcelona, ​​​​Madri, Sevilha, Valência, Valladolid, Vitória-Gasteiz, Saragoça

IrlandaCork, Dublin

França: Angers, Loire Metropole, Bordeaux Metropole, Dijon Metropole, Dunquerque, Grenoble-Alpes Metropole, Lyon, Marselha, Nantes Metropole, Paris

Dinamarca: Aarhus, Copenhague, Sonderborg

Holandês: Amsterdã, Eindhoven, Helmond, Groningen, Rotterdam, Haia, Utrecht

Bélgica: Antuérpia, Região de Bruxelas-Capital, La Louviere, Lovaina

Alemanha: Aachen, Dortmund, Dresden, Frankfurt/Main, Heidelberg, Leipzig, Mannheim, Munique, Münster

Luxemburgo: Diverdang

Áustria: Klagenfurt

Itália: Bérgamo, Bolonha, Florença, Milão, Pádua, Parma, Prato, Roma, Turim

SuéciaGävle, Gotemburgo, Helsingborg, Lund, Malmö, Estocolmo, Umeå

Croácia: Zagrebiya

Eslovênia: Kranj, Liubliana, Vilenge

Malta: jozo

FinlândiaEspoo, Helsinque, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku

Estônia: tartu

Letônia: Liepaja, Riga

Lituânia: Toura, Vilnius

PolôniaCracóvia, Lodz, Rzeszow, Varsóvia, Wroclaw

República Checa: Liberec

Eslováquia: Bratislava, Kosice

Hungria: Budapeste, Miskolc, Pecs

Chipre: Limassol

Bulgária: Gabrovo, Sofia

Romênia: Bucareste, Cluj-Napoca, Suceava

GréciaAtena, Ioannina, Kalamata, Kozani, Thessaloniki, Trikala

Além dessas, há outras 12 cidades que pertencem ou podem estar associadas a países Horizonte Europa. Especialmente:

Albânia: Elbasan

Bósnia e Herzegovina: Sarajevo

Islândia: Reiquiavique

Israel: Eilat

a montanha negraPodgorica

Noruega: Oslo, Stavanger, Trondheim

Turquia: Istambul, Izmir

Reino Unido: Bristol, Glasgow

próximos passos

O comitê convidará as 100 cidades selecionadas a desenvolver “contratos climáticos do cidadão” e planos de investimento, que incluirão um plano global para a neutralidade climática em todos os setores, da energia à construção e da gestão de resíduos ao transporte.

Com base em compromissos claros e concretos assumidos pelas cidades nos Contratos Cidadãos Climáticos, será possível abrir um diálogo com os próprios cidadãos, com as autoridades europeias, nacionais e regionais.

Além disso, tendo em vista que 377 cidades manifestaram interesse em participar da missão, o ACNUR também está preparando apoio para os não selecionados, inclusive por meio da plataforma da missão. cidades líquidas zero.