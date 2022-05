‘Eles dão a você’: grandes descontos em carros elétricos não vendidos em 2021

Em 2021, um grande número de veículos elétricos foi criado. Destes, muitos ainda estão no mercado. E graças ao sucateamento e ao ecobônus, eles custam muito pouco!

o Veículos elétricos (VE) Eles estão se tornando cada vez mais a cada ano Apropriado. E se olharmos para os carros lançados em 2021, considerando todos Descontos relacionadoecubonus, Os carros elétricos estão se tornando o negócio real. Uma vez na Itália postes elétricos O envio será cada vez mais e mais efetivo, Eletricidade temos certeza disso vai explodir.

6 carros elétricos mais baratos para 2021

carro mais barato Se olharmos para o mercado ano passadoe as Skoda Citiguy IV Por apenas 18 mil euros, com muitas outras coisas carros elétricos preço aproximado 19 – 20 mil euros. Como uma regra geral, Fiat, Skoda, Mazda e Vauxhall, É o carro mais elétrico economia em 2021.

Ele está aqui, Nós estabelecemos Esta é uma lista útil dos seis principais carro elétrico mais barato em Mercado, por 4 mini carros e 2 SUV’s, Naturalmente com todos os preços com desconto, obrigado Skimming e recompensa ambiental.

1) Skoda Citiguy IV. A Skoda Electric tem um alcance de aproximadamente 217 quilômetros 16 mil eurose pode ser recarregado80 por cento Em apenas uma hora. Este é um Skoda E carro elétrico Mais barato disponível em Mercado. Este carro citadino elétrico oferece 100% espaçopara até quatro pessoas, e com torque máximo, entrega agilidade Mova-se pela cidade. O carro também está completamente Conectado , Pelo aplicativo Conecte-se da Skoda. Isso dá acesso a um arquivo Navegação e informações Na escala atual, além de permitir que os motoristas controlem funções de controle remoto.

2) mg ZS EV. É um carro com tração nas quatro rodas totalmente elétrico, Econômico para operar e de boa qualidade.Preço de compra. Tem um alcance de 250 km e suporta 80 por cento em 45 minutos. Esta é uma cópia puramente elétrico, de croiss Gasolina MG. É semelhante ao seu concorrente mais próximo, Hyundai Kona Electric Mas sem um preço tão alto. Com Muito espaço no porta-malasO carro está equipado com todos os kits de segurança habituais, como Controle de cruzeiro Adaptação, detecção de ponto cego e frenagem emergência independente. Também inclui alguns dos hardwares mais recentes, como uma ótima tela Apple Car PlayNavegador por satélite e acesso sem chave. Uma boa escolha para quem procura um arquivo SUVs elétricos Por menos de 33.000 euros.

O carro elétrico mais barato de sempre

3) Sempre U5. Este é outro carro elétrico com tração nas quatro rodas um Autonomia de cerca de 335 Quilômetros a um custo aproximado 35 mil euros, Pode ser recarregado a 80 por cento em 45 minutos. Isto é o SUVs de médio porte Da empresa chinesa Aways. Com 63 kWh e. bateria Autonomia esperada justa 335km, E uma velocidade de 0 a 100 é de 7,5 segundos, U5 Deve ser um concorrente direto Kia e Niro e Hyundai Kona. O U5 também estacionou sozinho. Pressione o interruptor de estacionamento automático e deixe o U5 ficar duro eu trabalho para você

4) Assento e-Mii elétrico. Isso é incrível carro elétrico Tem um alcance de cerca de 230 km. custo aprox 19 mil eurose pode ser recarregado 80 por cento Em cerca de 60 minutos. Uma versão renomeada do Skoda E CITIGOe iV como parte da gama Volkswagen AG. Este é o carrinho É uma versão elétrica do alimentado por Mii convencional, Mas com novas rodas de liga leve, novo painel de instrumentos, volante revestido em couro e iluminação ambiente. Assim como ela carro irmão e-Mii está totalmente conectado, por meio de um aplicativo de smartphone via Assento Conectado.

5) Volkswagen e-Up! (segunda geração). Também este carro, um bateria cheiaquase vem viajar 230km. Também custa cerca de 17 mil euros, Recarrega em 60 minutos para cerca de um litro80% de seu potencial. Construído com veículos irmãos, Skoda E CITIGOe iV e SEAT e-Mii, A segunda geração do e-Up! É um para os fãs leais da Volkswagen. A primeira geração do e-Up Está no mercado desde 2016, mas este novo modelo se beneficia de um tamanho de bateria maior que dobra independência do modelo Existir.

6) Fiat 500e. Dependendo do equipamento, este carro elétrico Pode viajar até 320 quilômetros. isso custa Cerca de 25 mil eurosRecarrega apenas 80% 30 minutos. Criado para a cidade O novo Fiat 500e é um editor júnior carro sexy para viajar Jornais da cidade. com condução autónoma Nível Integrado 2 este pequeno O carro da cidade tem um motorista assistenteque ajuda você durante a condução e frenagem, acelerando e permanecendo na pista enquanto dirige Você dirige. Quem quiser para viajar Um pouco mais adiante, há uma configuração código intermediárioque vem com uma bateria de 199 milhas, mas para 5 mil euros mais. Para isso, você também terá carregamento rápido de 85 kW.