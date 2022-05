Em 1º de maio, o aviso do Papa: muitas mortes no trabalho são uma tragédia

Cidade do Vaticano. O pontífice expressa um novo apelo pela paz na Ucrânia: “Não ceda ao redemoinho de armas”. E em 1º de maio fez um alerta sobre o tema do trabalho: Muita gente se perde no trabalho, é uma tragédia; Ocupação respeitada, Papa pede a Regina Coeli que promova a “economia da paz”.

Às 12h, Francisco olha pela janela do escritório do Palácio Apostólico do Vaticano para recitar a Oração Mariana com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, cerca de 30.000, segundo a Gendarmaria do Vaticano.

Na introdução, o Bispo de Roma observa que o Evangelho de hoje narra “a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos. discípulos: ‘Vou pescar’.” Nada de estranho, era pescador, mas desistiu da profissão porque, bem na margem daquele lago, deixou as redes para seguir Jesus. Agora, enquanto o Ressuscitado continua esperando , Pedro, talvez um pouco desapontado, sugere aos outros que voltem à vida anterior, e ele aceita Os outros: “Nós também vamos com vocês.” Mas, “Naquela noite eles não pegaram nada”.

Também pode acontecer a nós, “por cansaço e decepção, talvez por preguiça, esquecer o Senhor e negligenciar as grandes escolhas que fizemos, contentar-nos com outra coisa”. Por exemplo, não se gasta tempo ‘conversando uns com os outros em família, preferindo passatempos pessoais’; esquece-se a oração e cuida das próprias necessidades; a caridade é negligenciada sob o pretexto da emergência diária. nós mesmos frustrados: foi justamente a decepção de Pedro, com redes vazias, como ele. Um caminho que te traz de volta e não te satisfaz.”

e Jesus: “O que ele fez com Pedro? Ele voltou novamente para a margem do lago onde foi escolhido, André, Tiago e João, e os quatro os escolheram ali. Ele não repreende – não repreende Jesus, mas toca sempre o coração – mas chama com ternura os discípulos: “filhos”. Então, ele os convida, como antes, a lançar suas redes com coragem”. Mais uma vez, “as redes estão novamente fervilhando com o inacreditável. Irmãos e irmãs, quando temos teias vazias na vida, não é hora de sentir pena de nós mesmos, nos divertir e voltar aos velhos passatempos. É hora de partir novamente com Jesus, é hora de encontrar coragem para recomeçar, é hora de zarpar com Jesus”. Três verbos: «Recomeçar, recomeçar, zarpar novamente. Sempre, diante da decepção, ou de uma vida que perdeu um pouco o sentido – “Hoje sinto que estou de volta…” – partir com Jesus, recomeçar, zarpar! Ele está esperando por você. E pense apenas em você, em mim, em cada um de nós.”

São Pedro precisa “desse ‘choque'”. Quando ele ouviu João gritar: “É o Senhor!” , imediatamente mergulha na água e nada em direção a Jesus.” É o gesto de ‘Amar, porque o amor transcende o útil, o adequado e o digno; o amor gera espanto, inspira livres impulsos criativos.’ conhecê-lo, e neste colapso está todo o entusiasmo redescoberto em Simão Pedro ».

Hoje o Ressuscitado chama-nos a um novo impulso, convida-nos a todos, cada um de nós, a mergulhar no bem sem medo de perder algo, sem contar muito, sem esperar que os outros comecem. Porque? Não espere pelos outros, porque para ir a Jesus você tem que se desequilibrar. É preciso desequilibrar com coragem, retomar, retomar o desequilíbrio, arriscar.” Bergoglio nos convida a nos perguntar: “Sou capaz de realizar algum feitiço de generosidade, ou estou restringindo os batimentos cardíacos e me fechando no hábito ou no medo? Saltar, mergulhar. Esta é a palavra de Jesus hoje.

Então, no final deste episódio, “Jesus fez a Pedro a pergunta três vezes: ‘Você me ama?'” Hoje o Ressuscitado nos pergunta: Tu me amas? Porque na Páscoa, Jesus quer que também o nosso coração ressuscite, pois a fé não é uma questão de conhecimento, mas de amor. Você me ama? de nós, que temos redes vazias e muitas vezes têm medo de recomeçar; a você, a mim, a todos nós, que não temos coragem de mergulhar e podemos ter perdido o impulso. Você me ama?, pergunta Jesus Desde então, Pedro deixou de caçar para sempre e se dedicou a servir a Deus e seus irmãos, até que deu sua vida aqui, onde estamos agora. E nós, queremos amar a Jesus?

O Papa invoca Nossa Senhora, “que imediatamente disse ‘sim’ ao Senhor”, para “nos ajudar a encontrar o impulso do bem”.

Depois de Regina Coeli, Francesco confirmou que “ontem, em Milão, foram beatificados Dom Mario Cesseri e Armida Parelli. O primeiro foi um vice-

Sacerdote da diocese do país; Dedicou-se à oração, à confissão, à visita aos enfermos e à permanência com as crianças na capela como professor manso e guia seguro. Um excelente exemplo de pastor. Armida Barelli é a fundadora e ilustradora do movimento Feminino Ação Católica Jovem. Viajou por toda a Itália convidando meninas e jovens para o compromisso eclesiástico e cívico. Colaborou com o padre Jamili para dar vida a um instituto secular para mulheres e à Universidade Católica do Sagrado Coração, que só hoje celebra o dia anual e em sua homenagem o chamou de “coração de mulher”. Aplausos para o novo Mubarak! ».

Hoje começa o mês dedicado à Mãe de Deus: “Gostaria de convidar todos os crentes e comunidades a rezar o Rosário pela Paz todos os dias do mês de maio”. Meus pensamentos se voltam imediatamente para a cidade ucraniana de Mariupol, a “Cidade de Mari”, que foi brutalmente bombardeada e destruída. E, no entanto, mesmo daqui, renovo meu pedido para que sejam estabelecidos corredores humanitários seguros para as pessoas presas na siderúrgica daquela cidade. Sofro e choro, pensando no sofrimento do povo ucraniano, especialmente dos mais fracos, dos idosos e das crianças. Há até notícias horríveis de crianças sendo expulsas e deportadas. E enquanto testemunhamos o terrível declínio da humanidade, pergunto-me, com tantos aflitos, se realmente buscamos a paz; Se há vontade de evitar uma escalada militar e verbal contínua. Se fizermos tudo o que pudermos para manter as armas silenciosas. Por favor, não sucumba à lógica violenta da espiral corrupta das armas. Sigamos o caminho do diálogo e da paz! Vamos lá.”

E então, “Hoje é o Dia do Trabalho. Pode ser um catalisador para um compromisso renovado para que o trabalho seja digno em todos os lugares e para todos. O desejo de desenvolver uma economia de paz vem do mundo do trabalho. E gostaria de lembrar os trabalhadores que morreram no trabalho: uma tragédia muito difundida, talvez demais”.

Depois de amanhã, 3 de maio, é o «Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, promovido pela UNESCO. Saúdo os jornalistas que pagam pessoalmente por este direito. No ano passado, 47 foram mortos em todo o mundo e mais de 350 foram presos. Um agradecimento especial àqueles que corajosamente nos falaram sobre as feridas da humanidade”.

O Papa saúda “todos vocês, romanos e peregrinos da Itália e de muitos países. Saúdo em particular os fiéis vindos da Espanha, Portugal e Estados Unidos da América, bem como as paróquias maronitas de Nazaré e as paróquias . Rita em Varsóvia. Saúdo o coro “Jubilate” de Conselve e os estudantes de Mascalucia. Um pensamento especial para a associação “Al-Mater”, que há muitos anos combate a violência e o abuso de menores, e sempre esteve ao lado os jovens e também uma saudação aos filhos da Imaculada Conceição.

Finalmente, o Bispo de Roma deseja “um feliz dia a todos! E por favor, não se esqueça de orar por mim. Bom almoço, tchau.”