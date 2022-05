Preços da gasolina e do gasóleo, param para cortar taxas de produção e arriscam 3 euros por litro

Termina a medida que baixa os preços da gasolina e do diesel. Isso significa que existe um risco real de aumentos fora de controle.

Preços da gasolina e do diesel, a decisão sobre o corte de custos dos cidadãos sobre o que eles gastam em reabastecimento está chegando ao fim. Desde o passado dia 21 de março, abastecer um carro ou moto resultou numa redução de 25 cêntimos por litro devido à redução do imposto mais outros 5 cêntimos por litro em relação ao IVA.

No entanto, os preços da gasolina e do gasóleo mantiveram-se elevados apesar desta Em média cerca de 1,85 euros por litro Para ambos os principais tipos de combustível. E, de fato, em alguns casos, as pessoas tiveram que se afastar Ainda mais de 2 euros por litro.

Mas essa medida está chegando ao fim, o que inicialmente gerou protestos da AssoPetroli. 2 de maio é o último dia em que os cortes de impostos sobre os preços da gasolina e do diesel permanecem em vigor. Este não seria o único problema Que teremos que nos preparar para um confronto.

Preços da gasolina e do diesel em maio de 2022, novas altas assustadoras a caminho

De facto, esperam-se novas dificuldades no transporte de mercadorias, como gasóleo e gasolina Transportam 80% dos veículos que abastece tanto fábricas, supermercados e pontos de venda na Itália.

Com os preços dos combustíveis em alta novamente e o espectro tangível que poderia vir Três euros por litro Para reabastecer, repete-se o risco de novos protestos e motins na rodovia por parte das transportadoras.

Foi exatamente em março passado, com uma surtida e protestos de certa importância, diante do governo Introduziu a redução das taxas de produção. Não se sabe se o veredicto será reconfirmado ou não O que não deve ser descartado Já este mês e talvez até o final de junho próximo.