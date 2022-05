A esquerda pode liderar Sleepy Joe e Pogo?

Bersani. e a melhor expressão atual . da esquerda. Que está às voltas com o conflito russo-ucraniano. Ouvi, coloquialmente, mais meia hora, no Rai3, no Lucia Annunziata Show. Ele disse “coisas” lógicas. Para fazer o todo deixou o seu próprio. Ele tinha que torná-lo seu. Mas não. ele não fez. Ele não grita hoje, porque ao simplificar a fórmula atual há um medo de morte para Putin e antiamericanismo. Classificado com nem nem em serviço. Claro, este não é o caso da Bersani. Estamos com a Ucrânia, mandamos armas, mas mesmo, para conseguir o quê, é hora de negociar. Para fazer algumas perguntas sobre a guerra, e quem e o que pode ser feito para pará-la, qual é o objetivo dos contendores? Há uma escassez de líderes populares que simpatizam com os cidadãos. Não ao gás russo? Então a Ucrânia também deve desistir. Eu acrescentaria que este é o fim da retórica das sanções, porque o gás russo não pode ser abandonado da noite para o dia, e vamos até pagar em rublos.

Uma pintura, esta pintura de Bersani, que deve ser ordenada, se materializa, mas seria uma dobra satisfatória. da esquerda. Porque em certos momentos a complexidade e a discussão são um luxo, mas se mais reflexão fosse feita no início desta guerra, não estaríamos inclinados a escalar para os braços de Biden e Boris Johnson. O método Bersani é uma maneira fácil de aliviar o desafio do relançamento. Inicie a negociação. Aí a esquerda europeia pode desempenhar um papel. Discuta os movimentos da OTAN. É a União Europeia. A impotência foi avisada. Isso coincide com o alinhamento da liderança de esquerda que lidera a frente ocidental do conflito. Perto estão os social-democratas de Schulze, o socialista espanhol Sanchez, Macron e Draghi, que gozam de grande apoio da Letônia e de alguns líderes do norte da Europa. Acrescentamos ainda Gutierrez, secretário-geral das Nações Unidas, e ex-primeiro-ministro socialista de Portugal. Houve muita brincadeira para impedi-lo de sair do pote quando isso aconteceu. O caso italiano é o mais marcante.

A intransigência do Partido Democrata em enviar armas para a Ucrânia (em essência, um compromisso direto e proclamado em voz alta por países como os Estados Unidos, que causou um dos possíveis pontos de mediação sobre a não adesão da Ucrânia ao recém-nascido) foi encerrar imediatamente as torneiras de gás e erguem o muro contra a menor dúvida Ou o pensamento pensativo é a própria lápide de Lita e dos muitos partidos de esquerda que governam a Europa.

Não seria coincidência que Matteo Renzi, ex-secretário do Partido Democrata, dissesse isso nestas horas Precisamos de mais política , basicamente a lógica de Bersani, e que o recém-eleito Macron deveria compensar as fraquezas alemãs. Schulze, ele hesitou, se envolveu em uma teimosia instantânea e depois parou diante da realpolitik que significava o colapso da economia e depois voltou para o pescoço com força enviando vagões de tanques, e finalmente disponível para pagar gasolina em rublos como quisesse. coloque no. Para Macron estamos lá, a vitória que será investigada, como uma vitória real, para a eleição presidencial, deixa a França com medo de um abismo social se a luta continuar como está. Na Itália, apenas algumas palavras na procissão do consenso podem ser atribuídas, de fato, a Bersani. Ele, porém, também sabe muito bem que é marginal no quadro político. Desmaiou. Para arranhar o muro dos patrocinadores do conflito, assume a voz de uma figura popular “simpática”, como afirma o artigo 1º do deputado. Impossível. Comparados ao quadro político, partidos e líderes são em vão.

Diante do solilóquio da direita, o trabalho do Partido Democrata teve que ser inserido aqui. Coordenação com a Internacional Socialista. Faça algumas perguntas a si mesmo por um tempo e forneça duas ou três respostas para o guia estratégico. Respeito quem tentou saltar para o papel do movimento Conde e do movimento Cinco Estrelas, percebendo que o da esquerda era um lugar vazio, e que oportunidade mais tentadora para fortalecer o eleitorado que no passado se mudou em massa para a grelha . O pedido de Conte para que Draghi venha ao Parlamento para informar sobre o envio de armas para a Ucrânia é um trabalho nessa direção.

A esperança da esquerda está, na Itália e na Europa, em uma saída rápida do conflito russo-ucraniano. Se isso não acontecer e formos votar questões de guerra e crise econômica (dos suspeitos de sempre, da classe média e dos fracos), o destino da esquerda está decidido. Na Itália, Letta deixou na rua uma boa fatia da esquerda, a grande maioria dos italianos que se opõem ao envio de armas para a Ucrânia, e muitos católicos famosos da Margherita que se voltam para as palavras do Papa Francisco, e também vão se despedir. Aos centristas de Kalinda, a quem o Partido Democrata se voltou e que se opõem a fechar as torneiras de gás russas durante a noite.