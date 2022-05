Um relatório sobre as economias do Mediterrâneo: a solução para a crise? Foco no sul

Por ocasião do 58º Encontro Científico da Sociedade Demográfica Italiana, entrevista com Salvatore Capasso, Diretor do ISMed

Aproximadamente 9% do PIB em pó. ao dizer isso 20 anos de crescimento limitado a economia da Itália, Borracha passando uma esponja. isso foi Impacto da pandemia de covid 19Que, em menos de um ano Redefinir o relógio para 2000. A catástrofe na Sicília atingiu valores ligeiramente inferiores, entre -7,5% e -8%. A lacuna que não permite uma recuperação econômica após a epidemia que começou no ano passado.

Enquanto você espera uma redução ainda maior na inflamação, O cenário ficou mais sombrio com a eclosão da guerra dentro das fronteiras da Europa Que tinha que ser rápido e, em vez disso, aguardar mudanças diplomáticas urgentes, continua a eliminar a morte, a destruição e os custos sociais e econômicos principalmente associados ao fechamento das torneiras pelo governo russo. O dano para o qual será possível saber a verdadeira extensão apenas retrospectivamente.

Em todo o mundo, a maioria dos governos começou a desenvolver políticas para enfrentar os formidáveis ​​desafios colocados pela rápida mudança na geopolítica devido às crescentes tensões entre as grandes potências; O que anuncia a intensificação da competição entre democracia e autoritarismo.

Enquanto isso, a situação foi agravada pelo retorno esmagador da inflação: um problema que, por tanto tempo, na fase de globalização das últimas décadas, não apareceu mais por muito tempo, a ponto de ser ignorado; E que agora, com a recente aceleração, é tudo menos transitório, e dado que à medida que a dívida aumenta, as taxas de juros aumentam, como um dos fatores que causam um potencial “risco país”.

Uma situação que requer rápidas mudanças de perspectiva pela União Europeia. Particularmente para o sul do continente, é inundado pelo Mediterrâneo. Este é o contexto de onde devem vir as respostas à urgência da mudança política. Em que o sul italiano, e a Sicília em particular, é de importância crítica.

É um dos aspectos analisados ​​por este último Relatório sobre as economias dos países mediterrânicos, Pesquisa anual realizada pelo Instituto de Estudos Mediterrânicos do Cnr (ISMed) e publicada pelas edições Il Mulino. O estudo foi apresentado há poucos dias no 58º encontro científico da Sociedade Italiana de Demografia, Economia e Estatística (Sieds), organizado pelo Departamento Jurídico de Lomsa em Palermo e dividido em três dias de conferências.

Salvatore Capasso, Diretor do IsMed

Salvatore Capasso, Diretor do ISMed explica: “Trata-se de uma coletânea de artigos e insights científicos sobre um cenário, que não apenas agita os dados, mas tenta explicá-los. a economia italiana e muitos outros países mediterrâneos, fazendo com que ela viaje com baixas taxas de crescimento.” Esses italianos são bastante discretos, há muito tempo.

O economista acrescenta que a razão não está apenas no problema dos meios, ou seja, as infra-estruturas são escassas e estão a ser construídas lentamente. Mas também na mentalidade empreendedora, mais especificamente na cultura digitalque é o verdadeiro desafio para as empresas atuantes em setores que ainda não expressaram muito de seu potencial e são prejudicados pelas emergências atuais: tecnologias críticas, por exemplo, passando pelo setor automotivo e na prática todos os diversos setores da indústria eletrônica. ”

Crise internacional de chips

Apontando para a atual escassez internacional de chips, os semicondutores que agora determinam o funcionamento de todos os dispositivos, desde eletrodomésticos até unidades de controle eletrônico que agora transportam todos os tipos de transporte. Incluindo os militares e sobretudo aqueles que infelizmente estiveram em destaque nas últimas semanas no teatro de guerra na Ucrânia, no que diz respeito a reparações e manutenções, como noticiou recentemente o Washington Post, o governo russo está também a recorrer à utilização de chips utilizados para geladeiras E a lava-louças Para adaptá-los dentro dos limites dos meios sensíveis de guerra. Isso apareceu a partir das informações que os ucranianos forneceram ao Ministério do Comércio da administração Biden, após o exame pelas forças de Kyiv de veículos abatidos ou capturados de inimigos. Resultado direto, isso, de PenalidadesAplicado pelo Ocidente contra Moscou.

“O problema é Compra de matérias-primas para chips de construção e bateriasNomeadamente, metais como cádmio, lítio e níquel provenientes de minas de diferentes países africanos, bem como de minas russas e ucranianas; cujos estoques não são mais suficientes no momento”, explica Capasso.

“Uma transformação complexa que contribuiu para a recuperação da propagação da epidemia”

A crise provocada pelo vírus Covid agora também é evidente no aumento repentino da demanda e no fato de que isso fez com que os preços subissem rapidamente. Assim, o reequilíbrio da economia passa pela distribuição da demanda. Mas o verdadeiro problema é a mudança de energia. E isso – frisa o economista – não pode ser alcançado tão rapidamente: é impossível se livrar do petróleo da noite para o dia.”

Os materiais são caros na Sicília

Segundo o relatório, na Sicília, como em outras regiões do sul da Itália, as repercussões mais proeminentes da situação atual causadas pelos efeitos de uma epidemia ainda não erradicada e os resultados incertos da guerra em andamento se traduziram em aumentos de preços , especialmente no setor agroalimentar. Mas o custo dos materiais e a escassez de suprimentos também são fortemente afetados pelos setores de manufatura e construção. Por outro lado, as exportações de bens e serviços que ignoram o setor petrolífero, que na Sicília representava apenas 0,2% dos mercados russo, bielorrusso e ucraniano, sofreram consequências menores.

“A combinação de inflação e tensões no setor energético coloca a Sicília mais do que outras regiões italianas em risco de danos econômicos – acrescenta Capasso – se for alcançada uma proibição abrangente do petróleo russo, a primeira refinaria a ser afetada é a refinaria Essab. No Priolo , que é a maior da Itália, que é controlada pela russa Lukoil, que é a primeira petrolífera russa. não está diretamente envolvido no conflito.

Em suma, o impacto nas indústrias relacionadas em toda Siracusa será muito negativo.

Voltando às consequências do Covid e do pós-pandemia na bacia do Mediterrâneo, nem todos os países viram isso se traduzir em uma crise econômica. De fato, houve alguns países que tiveram crescimento, mesmo durante o período sombrio de 2020. Egito e Turquia, por exemplo. Enquanto com a pandemia a Espanha perdeu 11 pontos do PIB só em 2020, França, Grécia e Portugal sofreram a mesma proporção das perdas que o nosso país.

“Os efeitos da pandemia foram maiores nas economias frágeis – continua Capasso. Pense na Líbia, cujo PIB caiu 60% e na economia do Líbano, que caiu 25%, enquanto a Tunísia sofreu a mesma deterioração do PIB da Itália.” O relatório também destaca que em países como Sérvia, Israel, Jordânia e Albânia, as perdas relacionadas ao impacto da Covid foram bastante leves. Isso dependerá da propagação real do vírus e de como a emergência pandêmica é tratada. Israel, por exemplo, foi um dos primeiros países a iniciar a vacinação em massa, enquanto a Covid teve pouco impacto no Egito em termos de pacientes e internações.

pressão populacional

Entre outras diretrizes a serem consideradas de acordo com o relatório estão as diretrizes crescentes Pressão demográfica dos países da costa sul: “Isso pode representar uma oportunidade para uma realidade como a italiana, onde a população está envelhecendo e as taxas de natalidade são muito baixas” – continua Capasso. Soma-se a isso a necessidade de políticas públicas para reduzir as diferenças entre os países e as disparidades internas, e a necessidade urgente de concluir projetos financiados pelo Programa Passos Nacionais.

O Mediterrâneo é mais importante hoje do que ontem

“O Mediterrâneo tornou-se mais importante do que antes e o Sul é a porta de entrada logística para a Europa – observa Capasso. Enquanto China, Rússia e Turquia reconhecem isso há muito tempo e estão equipadas, a Europa e nosso governo estão de olho. a implementação do PNR que exige muito capital humano, a começar pelos engenheiros, cuja formação, no entanto, exige um longo tempo, na ordem dos 20 anos, pelo que será inevitável a importação de “cérebros”.

Uma necessidade urgente ligada em particular à corrupção. E neste caso, a comparação feita pelos números frios é a mais eloquente: na Síria o número da população com mais de 65 anos não ultrapassa 3%, enquanto na Itália chega a 25%; Por outro lado, tem menos de 14 anos, em países como Síria e Líbia 25%, e na Itália ainda é 3%. Poucos, muito poucos jovens em suma.

Se as políticas econômicas e sociais são de curta duração, as políticas demográficas levam décadas. Por esta razão, como afirma o relatório do ISMed, é necessário começar imediatamente a preparar o Sul para os próximos 30-40 anos. Entretanto, o potencial dos fluxos migratórios deve ser explorado e distribuído.

