Rússia nacionalizou fábricas da Renault

AGI – A Renault anunciou que Vai vender sua maior participação na Avtovaz a um instituto de ciências russo, acrescentando que o acordo, no entanto, inclui uma opção de seis anos para recomprar a participação.

Fabricante de automóveis, que está no oeste O mais exposto no mercado russoexplicou que a participação de 67,69% da Avtovaz será vendida para o Instituto Central Russo de Pesquisa e Desenvolvimento de Automóveis e Motores, conhecido como Nami.

Nesse sentido, todas as aprovações necessárias foram obtidas. A participação de 100% na Renault Rússia irá para Moscou. Em nota, o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia anunciou que As operações da Renault na Rússia agora são de propriedade do Estado russo.

“Hoje tomamos uma decisão difícil, mas necessária, e estamos fazendo uma escolha responsável para nossos 45.000 funcionários na Rússia”, disse o CEO Luca de Meo. Esse movimento preservou o grupo, Deixe a porta aberta para a possibilidade de retornar ao país no futuroem um contexto diferente, explicou o diretor.

Em março, a Renault disse que suspenderia as operações em sua fábrica na Rússia devido a Aumento da pressão causada pelo conflito na Ucrânia.

A empresa, que é detida em 15% pelo Estado francês, confirmou uma baixa “não monetária” de quase 2,2 bilhões de euros, para refletir os custos potenciais da suspensão das operações na Rússia. Mais de 400 empresas se retiraram do país após a invasão da Ucrânia que começou em 24 de fevereirodeixando para trás bilhões de dólares em ativos.

A saída da Rússia custará 10% do faturamento

A saída da Rússia custará à Renault cerca de 10% do faturamento. No primeiro trimestre, a empresa francesa registrou receita total no país de cerca de 900 milhões de euros, sendo 527 milhões de sua participação de 67,69% na Avtovaz e 367 milhões da Renault Rússia, que detém a grande fábrica nos arredores de Moscou onde a Dacia Duster Renault Foram produzidos Captur, Renault Arkana e Nissan Terrano, totalizando cerca de 95.000 carros.

Números AvtoVaz.

Fundada em 1966 na histórica antiga fábrica da Fiat em Togliatti, a AvtoVaz produz e exporta cerca de 400.000 veículos anualmente. Na enorme fábrica, os modelos da marca Lada são produzidos para ela Algum tipo de “fusão” mecânica está planejada com a Dacia, com o uso de plataformas e tecnologias de marca de baixo custo do Grupo Renault. A fábrica, de acordo com dados atualizados no final de 2020, emprega mais de 35.000 pessoas entre trabalhadores de produção, técnicos e pessoal administrativo.

O desenvolvimento total das linhas de montagem de veículos, carrocerias, chassis, motores e transmissões é de 300 km e é fornecido por uma impressionante fundição que processa mais de 100.000 toneladas de aço e alumínio anualmente. A Renault investiu cerca de 2 bilhões de euros na última década em suas operações na Rússiaincluindo o desenvolvimento da enorme fábrica em Togliatti.

A Rússia foi o segundo maior mercado global da Renault depois da Europacom quase 500.000 carros vendidos em 2021, mas a presença da casa de Lozenge no país está em questão desde o início da ofensiva russa na Ucrânia.

O grupo francês também enfrentava problemas logísticos devido à falta de componentes importados devido às sanções ocidentais. Em abril, a Avtovaz foi forçada a enviar seus funcionários em licença remunerada por três semanas, bloqueando a maior parte da produção.