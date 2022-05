No primeiro trimestre crescimento acima das estimativas

EU ‘economia da zona do euro Cresceu mais do que inicialmente estimado no início do ano.

A área mostrou que sobreviveu à onda Doença do coronavíruscom as crescentes restrições flexibilizadas, e depois de vencer o desafio nos primeiros dias de guerra na ucrânia.

Os dados que cobrem o período de janeiro a março destacaram a força subjacente na Europa, à medida que os consumidores se irritaram após a pandemia, impulsionados pela demanda reprimida e grandes quantidades de economia.

quanto ele temzona do euro No primeiro trimestre de 2022?

Zona do Euro cresce mais rápido do que as estimativas: dados do primeiro trimestre

EU ‘Eurostat anunciou que no primeiro trimestre de 2022 Produto Interno Bruto Ajustado sazonalmente, aumentado em 0,3% Na área do euro e em 0,4% Na União Europeia, em relação ao trimestre anterior. Em bases anuais, foram +5,1% e +5,2%.

Enquanto isso, o emprego cresceu 0,5% no mesmo período.

Os dados sobre o crescimento econômico superaram as expectativas, destacando a forte base da área da moeda única graças à retomada da vida normal, com muito menos restrições, da pandemia.

O impulso veio principalmente do lado mais otimista Doença do coronavírus, enquanto alivia a pressão sobre as regras e reforça as políticas fiscais. Nos primeiros três meses de serviço, os ventos contrários da guerra na Ucrânia estavam soprando.

No entanto, o conflito também aumentou as preocupações com o custo de vida durante esse período, alimentando os preços da energia e aumentando a inflação que já havia atingido a máxima de um ano. zona do euro.

Não é de estranhar que Comissão Europeia Esta semana, baixou as perspectivas de crescimento da zona do euro em 2022 para 2,7% de 4%, embora ainda espere uma melhora no mercado de trabalho.

Voltar aos dados Eurostat No primeiro trimestre de 2022, Itália Ele cresceu 5,8% ano a ano, com queda de 0,2% sequencialmente. Áustria, Polônia e Portugal apresentaram os maiores saltos no PIB, respectivamente 8,7%, 9,1% e 11,9% no trimestre de 2022 ano a ano.