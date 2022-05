Bolsas de valores hoje, 17 de maio. Europa positiva entre China e Wall Street empurra. Tensão no Twitter, Musk sobre ataque a contas falsas

Milão – Os mercados europeus fecharam em alta, inicialmente impulsionados pela recuperação das bolsas asiáticas e depois pela convincente abertura de Wall Street.

enquanto se preocupa O caminho econômico assumido pelo dragãoÀ medida que a rígida política de “Covid zero” de Xi Jinping interrompe a atividade, os investidores estão vendo sinais de uma recuperação de alguns dados de infecção e apostam em aliviar o aperto regulatório no setor de tecnologia. Em particular, os três dias sem infecção de Covid a Xangai deram boas esperanças, bem como uma reunião entre autoridades e gigantes da tecnologia da qual se espera o diálogo.

Milão Consolidou-se ao longo do dia e terminou em +12% em boa harmonia com os indicadores financeiros e energéticos. Frankfurt adiciona 1,62%, Paris 1,3% H Londres 0,76%. Balanços fortes em torno da seta na Piazza Avary SaipemNo dia da assembleia foi aprovado um aumento de capital de 2 mil milhões de euros com 99,99% do capital a favor.

Wall Street confirma um aumento acentuado, estimulado pela recuperação das ações de tecnologia e aguardando as palavras do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. E as fortes perspectivas para empresas como Home Depot e United Airlines, que reforçaram o clima global positivo, estimuladas pelas esperanças de aliviar as restrições anti-Covid na China, também estão alimentando o otimismo. A produção industrial dos EUA também teve bom desempenho, subindo 1,1% em abril, superando as estimativas. No fechamento do pregão na Europa, o Dow Jones subiu 0,5%, o S&P500 subiu 0,9% e o Nasdaq subiu 1,25%. Em geral, de acordo com minha estratégia JP Morgan Há espaço para recuperação no setor de ações. Para especialistas em bancos de investimento dos EUA, as bolsas de valores nos EUA e na Europa têm 70% de chance de recessão no médio prazo, uma parcela muito alta em relação a outras classes de ativos (estamos com 50% no mercado de dívida de investimento. Classe), o que dá potencial para uma recuperação potencial, caso essa recessão seja evitada.

Épico Twitter Quem ontem perdeu 8,18% devido a preocupações com isso Elon Musk Ele pode desistir da aquisição de US$ 44 bilhões ou, de qualquer forma, tentar fechar um acordo com uma avaliação mais baixa enquanto aguarda a verdadeira consistência de contas falsas que podem pesar até 5% do total, com enormes danos para anunciantes para serem encontrados. “Minha apresentação foi baseada na precisão dos registros do Twitter na Securities and Exchange Commission. Ontem, o CEO do Twitter se recusou publicamente a provar que contas ‘falsas’ ou ‘spam’ eram ‘menos de 5%’.” Esse processo não pode continuar até que seja implementado”, escreveu o empresário Tesla na rede social. Parece-me que o Twitter deve apreciar a aparência externa, verificando se seus dados estão corretos. A resposta da empresa foi de curta duração, que veio em uma nota “comprometida a concluir a transação no preço e nos termos especificados o mais rápido possível”. , um valor que Musk parece querer questionar ao levantar suspeitas de que os bots do Twitter são menos de 5% da lista de contas.Enquanto isso, o endereço muda um pouco quando reaberto.

Pela manhã, a Ásia tratou a todos positivamente ao apostar no fim do lockdown um Xangai 1º de junho: Bolsa de Valores da China subiu 0,65%, Tóquio Ganho de 0,42% com tecnologia de recuperação Hong Kong Que atingiu +4% e depois marcou +3,27% no final.

entre moedas,euro Ele fechou em alta em US$ 1,0535 e 136,20 ienes. A moeda única europeia obteve a sua força das declarações do Governador do Banco Central Holandês, aula de nó, sob o qual “o primeiro aumento da taxa na reunião de política monetária de 21 de julho é agora descontado”. O presidente do banco central também abriu a porta para ajustes mais amplos se os dados recebidos nos próximos meses indicarem que a inflação está “aumentando ou acumulando”. Sublinhou que neste caso “não se pode descartar uma subida mais uniforme”. O par entre o dólar e o iene permaneceu estável em 129,30.

o Spread entre BTP e Bund alemão Após o surto inicial, ainda está em alta, mas em dois pontos base em relação ao fechamento anterior: até 192 pontos base, com o rendimento italiano de 10 anos em 2,96% no mercado secundário.

enquanto em Inflação desacelera na ItáliaO Taxa de desemprego na França Caiu para 7,3% no primeiro trimestre de 2022, de 7,4% no período anterior e abaixo das expectativas do mercado de 7,4%. Esta é a menor taxa de desemprego desde o segundo trimestre de 2020, já que o número de desempregados caiu de 18.000 para 2,2 milhões. Hoje, os investidores estão observando as vendas no varejo dos EUA e alguns comentários do Federal Reserve.

E, finalmente, entre as matérias-primas, os preços futuros do petróleo subiram ligeiramente. Os futuros de petróleo do West Texas Intermediate subiram 0,73%, a US$ 112,64 por barril, enquanto os futuros de petróleo Brent subiram 0,59%, para US$ 114,91 por barril.