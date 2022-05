Relatório Simbula, Diasin Entre Excelência em Construção Sustentável

A Sassoferrato é a única empresa na província de Ancona incluída no “100 Italian Green Building Stories”

Há também uma empresa na província de Ancona entre as franquias italianas de construção sustentável coletadas no novo relatório da Symbola, uma organização que promove e coleta fatos que melhoram o país com foco em inovação, desenvolvimento, beleza, criatividade, capital humano e terra. A Diasn, empresa sediada em Sassoverato que desenvolve produtos ambientalmente sustentáveis ​​para a construção, é de fato uma das experiências contadas em “100 Italian Green Building Stories”, publicado pela Fundação Simbula e Vassa Bortolo. O estudo reconstrói um mapa virtuoso com empresas, universidades, centros de pesquisa e organizações sem fins lucrativos comprometidas com a introdução de tecnologias e soluções Made-in-Italy para sustentabilidade e economia circular.

O Presidente da Diasen, Diego Mingarelli está muito satisfeito: “Estamos muito satisfeitos por receber um reconhecimento oficial como o da Simbola, porque como Diasen estamos na vanguarda de uma exploração convincente, ou seja, a busca de soluções, tecnologias e habilidades para permitir um setor tradicional como o da construção civil para dar um grande salto de qualidade e ser mais sustentável e a capacidade de pensar em construções práticas e confortáveis ​​Hoje – acrescenta Mingarelli – as pessoas querem viver bem e cuidar muito do seu bem-estar; os espaços e edifícios em que passam a maior parte do tempo são onde se forma pela primeira vez a consciência do conforto sustentável. E a Dyasin está ao serviço deste extraordinário desenvolvimento do edifício e do viver ” .

Em particular, a Diasen foi incluída no relatório porque desenvolveu, com o uso de matérias-primas naturais, biosais e tintas altamente inovadoras, melhorando as condições térmicas dos edifícios e contribuindo para a economia de energia. “Uma opção de sucesso – explica o relatório – ao ponto de as soluções da Diasen terem sido utilizadas para requalificar o metrô de Paris, o centro histórico de Havana, o Museu da Criança de Pittsburgh e o data center da Portugal Telecom.” O estudo também destaca o compromisso da Diasen do ponto de vista da formação, com o objetivo de aumentar as competências do território e do setor: em 2017, a empresa sediada em Sassoverato inaugurou a Green Future Academy, seu primeiro centro de aprendizagem em março 4.0. Destinado a técnicos e profissionais.

O Grupo Diasne, com sede em Sassoverato (Ancona), é uma franquia italiana da química verde da construção. Os produtos elaborados a partir de matérias-primas naturais como a cortiça aliam inovação, qualidade, sustentabilidade e tecnologia. A utilização da cortiça, em combinação com outros materiais naturais altamente porosos, permite o máximo aproveitamento das capacidades de isolamento e transpiração do ar retido. A Diasen utiliza a cortiça excedente como matéria-prima de outros processos que são processados ​​e refinados para obter um tamanho compatível com os produtos e funcional para o seu desempenho. Soluções sustentáveis, ecológicas e naturais, que incluem isolantes térmicos e acústicos e desumidificação, além de produtos decorativos e revestimentos de proteção. seleção de diferenciação que permite à Diasen expressar uma forte identidade e projeção global adequada; Características que, aliadas a profundas raízes locais, permitem competir com sucesso nos mercados internacionais: da América do Norte à Oceânia, passando por África e Médio Oriente com especial e estratégico enfoque nos grandes mercados europeus.

A Diasen está presente com estruturas comerciais em França (Saplet), Portugal (Évora), Sérvia (Belgrado), Estados Unidos (Niwan), Ásia (Singapura) e Emirados Árabes Unidos (Sharjah).