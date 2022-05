Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (16 de maio de 2022)

As ações no setor de petróleo estão fazendo um forte progresso. Vendas no NEXI. Pitch negativo da Telecom Italia TIM após acordo com FiberCop e Open Fiber

Os principais índices da Bolsa Italiana e os principais mercados financeiros europeus iniciaram a semana Diferenças parciais. são 11,50 FTSEMib Subiu 0,15%, para 24,084 pontos, depois de oscilar entre o nível mais baixo, em 23,869 pontos, e o nível mais alto, em 23,149 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram Um aumento de 0,13% foi registrado. direção oposta a chapéu médio FTSE Italia (-0,06%) para A estrela do FTSE Italia (+0,32%). o Bitcoin Ele flutua em torno de US $ 29.500 (cerca de € 28.500). o BTP-Bund spread Ainda mais de 190 pontos. EU ‘euro É mais de US $ 1,04. Os estoques do setor de petróleo subiram acentuadamenteDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em junho de 2022) subiu para US$ 109 por barril. avançar Saipem (+5,37% para € 1,1285) H Tenaris (+2,91% até € 15.185). vendas em Nixi (-1,95% até 8.844 euros). Banco de papel (-0,17% para € 1.739) anunciou que concedeu à empresa uma prorrogação até 31 de maio de 2022 do prazo concedido para realizar negociações exclusivas como parte de um potencial projeto de reestruturação e revisão de determinados acordos comerciais. Entonação negativa de Telecom Italia TIM (-1,01% para 0,275 euros). A empresa de telefonia, FiberCop e Open Fiber assinaram um acordo comercial que permite a reutilização de infraestrutura de rede nas chamadas áreas brancas, cuja construção de infraestrutura TLC foi financiada sob concessão de fundos públicos. READ Startup, Poke House pretende ser lançado ao público em 2024 Excelente desempenho para A2A (+ 1,56% até 1.661 €). A S&P Global afirmou o rating de dívida de longo e curto prazo da empresa fixado em “BBB” https://news.google.com/ “A-2”; No entanto, especialistas revisaram a previsão de estável para negativa. muito muito bom Interbomba (+6,21% até €41,06)acompanhando os novos indicadores positivos de alguns bancos de investimento após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022.



