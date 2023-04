Não haverá mais humanos nem na TV: adeus a outro emprego, mas o experimento parece funcionar

O ChatGPT pode ter sido o problema que nos pegou. Bastaria bani-lo globalmente (como é o caso atualmente na Itália), e a IA para discordar cancela, game over. Mas não é tão simples.

corrida para desenvolver a melhor inteligência artificial, É mais brutal do que nunca. Por um lado, isso é um sintoma de progresso e um grande benefício para o mundo inteiro e, por outro lado, é preocupante: tanto em termos de trabalho quanto nos danos que ele pode nos causar como seres humanos.

Um exemplo é a fotojornalista Barbara Zanon que, Obrigado por usar o Midjourneyuma inteligência artificial capaz de dar vida a imagens a partir de descrições de texto, semelhante ao DALL-E da OpenAI, consegue criar um relatório sobre a guerra na Ucrânia, sem estar lá, uma falsificação deliberadamente criada, que deveria nos fazer pensar.

mas o que está por trásalucinações“, Mais ou menos, de todos os tipos de inteligência artificial, a Internet baseada no longo prazo apenas em notícias geradas por inteligência artificial, vamos além. Do Kuwait a afirmação desconhecida de uma tendência desenfreada.

No país árabe, foi criada uma experiência muito bem-sucedida para uma A inteligência artificial avançou tanto que está sendo usada na mídia local: Um “bot” de alta qualidade para ler as notícias em vez de um ser humano.

Quiksilver

Sou Fida, uma âncora sênior movida a IA no Kuwait News. Que tipo de notícia você prefere?É a postagem da Dama da Inteligência Artificial na conta do Twitter da instalação árabe. “Nós ouvimos suas opiniões”, acrescenta ela em árabe clássico ao aparecer com os cabelos loiros descobertos, vestindo uma jaqueta preta e blusa branca.

O porto pertence a Horário do Kuwait, que foi criado em 1961 como o primeiro jornal em inglês na região do Golfo. Abdullah Buftin, vice-presidente executivo de implementadores, disse à AFP que a mudança é uma evidência da capacidade da inteligência artificial de fornecer “conteúdo novo e inovador”. Segundo ele, Fidaa também pode desenvolver um sotaque típico do Kuwait, melhorandocom o objetivo de mostrar as novidades na conta do Twitter do veículo, que tem 1,2 milhão de assinantes.

“Al-Fida ‘é um nome antigo e comum do Kuwait”, continuou Beftin, à AFP. “Refere-se a prata e metal. Sempre imaginamos que os robôs são de cor prata e metálica, daí o nome e a combinação de cores nasceram.”

O Kuwait não é o primeiro país a mostrar o avanço de uma produção de IA. Em 2018, a agência de notícias estatal chinesa revelou seu “Agente Virtual”. que usava um terno e voz robótica mansa. Surge a pergunta: adeus a mais um trabalho para humanos?