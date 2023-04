Verra Mobility-Telepass, parceria na Itália para cobrar taxas eletrônicas de aluguel de carros de curta duração – Economia e Finanças

(Troca de basculantes) – Empresa de Mobilidade VeraProvedor de soluções de tecnologia navegação inteligente Incluindo soluções automatizadas de gerenciamento de pedágio, em parceria com Telepass, Empresa italiana líder no campo da mobilidade integrada, para prestação de serviços de cobrança conjunta na Itália. Graças a este acordo, a Verra Mobility ampliará sua presença em Europa, Com a capacidade de fornecer soluções Pagamento de taxas Aluguer de automóveis de curta duração na rede rodoviária italiana com trânsito pago.

“Esta parceria com a Telepass na Itália é um sinal da direção que as soluções de mobilidade inteligente estão tomando na Europa”, disse ele. Tsjerk-Friso Roelfzema, Vice-presidente sênior e diretor administrativo da Verra Mobility Europe. “Estamos entusiasmados com a oportunidade de fazer parceria com a Telepass e, juntos, podemos impulsionar a inovação em mobilidade, facilitar a locomoção dos motoristas de aluguel de carros e conectar os dados eletrônicos de pedágio com mais eficiência aos dados das empresas proprietárias de carros – uma solução que adiciona valor para todos.”

comp aluguel de carros para Curto prazo E Mobilidade articular Operando na Itália, poderá fornecer aos clientes um programa interoperável de pagamento de taxas que funcionará de forma intercambiável entre Itália, Espanha, França e Portugal. Sem as soluções da Verra Mobility, espera-se que os clientes de aluguel de carros esperem nas faixas de pedágio, paguem com dinheiro ou cartão de crédito, e as locadoras de carros estão sujeitas a multas se os motoristas não pagarem nos pontos de pedágio. A Verra Mobility permite pagamentos eletrônicos de pedágio e oferece uma experiência de viagem mais tranquila ao cruzar fronteiras.

“A Telepass está empenhada em tornar as viagens de carro mais fáceis, seguras e suaves em toda a Itália e na Europa”, disse ele. Paulo Mallerpa, Gerente de Vendas de Negócios da Telepass. “A Verra Mobility é um parceiro ideal para alcançar nosso objetivo e esta colaboração mostra uma grande promessa para simplificar as viagens na Itália e no exterior”.

Graças a essa parceria, as locadoras de veículos poderão oferecer serviço conveniente e se adapta às necessidades de seus clientes; Além disso, as empresas poderão alocar facilmente os custos aos motoristas responsáveis ​​pela carga administrativa, enquanto a Verra Mobility gerenciará contas, cobrança de clientes e dispositivos veiculares.