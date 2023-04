Subaru Crosstrek: estréia selvagem

lá Subaru Crosstrek É a nova geração de Subaru XV Eles também chegarão na Itália junho de 2023. Já está disponível nos EUA há alguns meses e agora, no Salão do Automóvel de Nova York, uma nova variante faz sua estreia selvagem. Este último tem caráter mais off-road e está em linha com o mercado americano Forster e Outback Wilderness, que é o principal mercado da fabricante japonesa.

Esteticamente, o Subaru Crosstrek Wild Distingue-se por camadas de plástico preto bruto nas cavas das rodas, pára-choques dianteiro e painel traseiro, este último, entre outras coisas, tem letras “Subaru” em relevo que se estendem por toda a largura. Além disso, há também placa de proteção do motor boxer em metal, faróis de neblina em LED com desenho hexagonal, adesivo antirreflexo preto fosco no capô, emblemas Wilderness nas portas e na tampa traseira e bagageiro de teto em escada com capacidade de carga de 80 kg no na estrada e 318 kg em posição estática, portanto, é adequado para grandes tendas de teto.

Mas o Subaru Crosstrek Wild Não se trata apenas de estética: o fabricante melhorou as características off-road do carro, aumentando a distância ao solo para 240 mm, obtida por molas e amortecedores mais estendidos, além de pneus todo-o-terreno Yokohama Geolandar instalados em aros de 17 polegadas . Os ângulos de entrada e saída também foram melhorados em cerca de dois graus.

motor Subaru Crosstrek Wild Para o mercado americano, o boxer de quatro cilindros e 2,5 litros entrega 182 cv e 239 Nm de torque, porém, para melhorar a resposta, os engenheiros encurtaram a transmissão final (4,111:1 contra 3,7) da caixa automática Lineartronic CVT. De acordo com a Subaru, essas mudanças melhoram a capacidade de subida do crossover, enquanto a adição de um radiador de óleo maior melhorou a capacidade de reboque do carro para 1.588 kg.

dentro Subaru Crosstrek Wild Mudanças funcionais foram feitas com estofamento à prova d’água StarTex, tapetes padrão para qualquer clima e uma bandeja de carga traseira removível e à prova d’água. O equipamento padrão inclui entrada sem chave, assentos aquecidos, para-brisa e luzes LED. Por $ 2.270 (€ 2.064), você pode obter um pacote opcional que inclui teto solar elétrico, banco do motorista elétrico e áudio Harman Kardon.