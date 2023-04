Aroma de noz-moscada (indigerível)

11 de abril de 2023 Emmanuel Jordana

[Foto di Tyler Gooding su Unsplash]

Começa em abril de 1621 com a queda de uma lâmpada em Silamon, nas Ilhas Banda, e é o último livro de Amitav Ghosh dedicado à parábola de uma estranha especiaria. A maldição da noz-moscadalançado por Neri Buza no final do ano passado, recorda como essas espécies já famosas, com cravo, cresciam apenas naquele pequeníssimo grupo de ilhas no extremo leste do arquipélago indonésio.

Ela se tornaria, como as tulipas, a maior oportunidade de ganhar dinheiro que se apresentou à Holanda, que confiou sua exploração à Verenigde Oostindische Compagnie (Voc), a empresa comercial mais poderosa do planeta junto com a rival inglesa. Companhia das Índias Orientais (EIC). Voc (1602) e Eic (1600) governaram o destino comercial do mundo e depois entregaram as terras que conhecemos hoje como Índia e Indonésia para suas respectivas coroas. Mas a princípio eles exploraram até o âmago: saqueando, defraudando, punindo e cometendo terríveis massacres.

Começou em 1621 em Banda com a queda de um candeeiro, uma espécie de mensagem cifrada, pensavam os holandeses, que teria aberto a porta à rebelião da população local contra a empresa que a detinha, tal como a sua congénere inglesa. Exército, canhões e maneiras rápidas de se livrar dos oponentes. Afaste-os quando se sentir bem. Ele os mata, como aconteceu com Bendas. Afinal, o Grande Conselho Holandês encarregado da campanha, lembrou Ghosh, foi claro: “Destrua as casas restantes, expulse os habitantes de suas terras, tome posse delas e faça o que acharmos melhor delas”.

Na origem da expansão colonial no mundo esteve uma bula papal posteriormente selada pelo Tratado de Todesilhas em 1494 que estabelecia um duopólio exclusivo entre Espanha e Portugal: a oeste do meridiano 46°37’W todas as terras seriam de Lisboa enquanto as de o leste foram atribuídos aos espanhóis. As Molucas, as Ilhas das Especiarias e, especialmente, os Pandas, têm sido objeto de litígio. Na verdade, foi resolvido pela frota holandesa tomando posse dela antes dos britânicos, bem como de outras fortalezas portuguesas no arquipélago, quando o Voc estabeleceu sua capital em Batávia (Java). Mas como duas árvores com frutos perfumados podem mudar destinos mundiais, alianças e o curso da economia global?

A oeste de Bandas, capital das ilhas Sulawesi (anteriormente Celebes), o porto de Makassar abraça o mar, um nome tão sugestivo quanto as histórias de Salgari sobre os “piratas malaios”. Alguns quilômetros a leste fica a cidade de Tana Biru, um lugar onde barcos de madeira foram feitos por milênios (sim, milênios) torcendo e reunindo as poderosas essências da floresta tropical. Observando o horizonte daqui, onde as estruturas ainda são feitas apenas pela bandeira dos construtores navais, compreende-se como era possível o comércio entre ilhas e com a Índia ou a China antes que os galeões de construção europeia arassem estes mares impondo um monopólio estrito à bala de canhão. . Antes disso, o comércio intra-asiático certamente não estava isento de guerras e tremores secundários, mas a expansão do Islã na Indonésia desde o século XV fortaleceu os laços com o mundo indo/persa e garantiu uma forma de livre comércio acessível a todos. E nobres e mercadores. Antes que os teóricos do livre comércio, herança que a Europa reclama, impuseram monopólios que deveriam empobrecer essas terras para enriquecer as terras do velho mundo. Noz-moscada foi um dos pilares da ordem.

Durante anos pensou-se que o comércio de especiarias era utilizado pelos europeus para conservar alimentos, gastronomia e alguns remédios medicinais, mas sobretudo para perfumes que pudessem mascarar o cheiro a “pederneira” ou cabanas onde nos palácios do século XVII havia excremento refinado. Embora os usos medicinais ou culinários tenham suas riquezas, a noz-moscada ou os pregos eram bem diferentes, já que sal, defumação ou “caixas de gelo” escavadas no subsolo eram suficientes para conservar os alimentos na Europa. Gosh explica muito bem que “o custo das especiarias era tão astronômico que seu valor não pode ser atribuído apenas à sua utilidade. Na realidade, eram fetiches, formas primitivas de bens. Eram valorizados como símbolos invejáveis ​​de luxo e riqueza… a personificação da ideia de Adam Smith de que a riqueza é algo desejável não pela satisfação material que proporciona, mas porque é desejada pelos outros.” Uma era em que a aparência era – como sempre – mais valiosa que a existência.

Então, levar o livro de Gosh para a Indonésia parecia a leitura perfeita para provar a rota das especiarias que fez os navios navegarem por séculos, mataram homens e mulheres e introduziram o fruto exótico do roubo que começou com as descobertas de Colombo nos mercados europeus cada vez mais ricos em 1492. Mas Gosh usa noz-moscada para falar sobre outra coisa. E esboça uma série de aforismos (o subtítulo é “Parábola para cada planeta em crise”) em que uma crítica cerrada do modo de produção capitalista se baseia em todas as acumulações primitivas: a exploração colonial, em seus vários estágios, de homens e pessoas. província. Onde a terra é apenas um recurso a ser saqueado e seus indígenas colocados como escravos acorrentados ou, posteriormente, camponeses forçados a cultivar índigo, borracha, noz-moscada e pimenta, em plantações administradas pelos Orange Belanda – os holandeses – como é o caso da alguns. Ainda são chamados de estrangeiros que visitam o arquipélago.

A chave literária, começando com um romance de A Queda da Lâmpada e no estilo a que Josh nos habituou com a Trilogia do Ópio (uma magistral trilogia em que o romance exprime a infeliz história das Guerras do Ópio na China) dá lugar a o escritor. No entanto, a história, mesmo no caso de Banda Ghosh, limita-se à reconstrução histórica sem a criação de personagens fictícios, que sofrem. Ou melhor, se o leitor se deixa enganar pelo título, dá por si a querer ler um romance histórico para chegar a um artigo em que os nativos americanos falam mais do que o bandanês. Nada diminui um excelente artigo cheio de ideias, mas não vale a pena ir a Makassar para ler.

[Questo articolo è stato pubblicato su Alias, inserto de Il manifesto]

Emmanuel Jordana