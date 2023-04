Malware, registrando ataques na Itália em 2022: como se defender

lá segurança eletrônica é um dos temas quentes do futuro, mesmo diante de um crescimento vertiginoso de ataques cibernéticos No mundo todo. De acordo com a Trend Micro, o número de vulnerabilidades críticas dobrou em 2022, quando a empresa atingiu um limite de proibição 146.408.535.569 ameaçasaumentar b 55% em relação a 2021. Dessas, cerca de 80 bilhões de ameaças vieram por e-mail.





Números impressionantes mostram claramente que o crime digital está mais ativo do que nunca e está tentando atacar diferentes sistemas de computador (públicos e privados) em várias frentes.

Ataques cibernéticos na Itália

de acordo com Repensando as táticas: Relatório Anual de Segurança Cibernética 2022, disponível aqui. A Itália é um dos países que sofreram o maior número de ataques cibernéticos no mundo. As estatísticas mostram um aumento de 300% em relação ao ano passadoE Números que confirmam que usuários e infraestruturas italianas ainda são alvo de cibercriminosos.





Atualmente, nosso país ocupa o quarto lugar no ranking mundial dos países mais afetados, atrás do Japão, Estados Unidos e Índia, com 246.941.068 malwares interceptados Só em 2022. E a nível europeu, confirmou-se que é o país mais afetado.





para mim Malware de macroA Itália ocupa o sexto lugar em termos de ataques globais com 17.400 ataques cibernéticos Confirmado para 2022.

No entanto, em relação a eu ransomwareNosso país está em quarto lugar a nível europeu depois da Holanda, França e Alemanha. No entanto, é classificado em décimo terceiro lugar globalmente.

o e-mail malicioso recebido por usuários italianos 265.156.190 durante sua visita para sites e páginas enganosas eles estavam bem 13855394. Isso é contra 332.012 sites maliciosos hospedados em servidores italianos e bloqueados pelas autoridades competentes.





o Aplicativos maliciosos baixados Por Bel Paese os usuários foram, em 2022, bem 72.072quando eu Malware bancário Interceptado, ligado a fraude e tentativa de roubo de fundos estados 8251.

Finalmente, pelo terceiro ano consecutivo, o número Eles são zero dias atingiu o recorde 1706 Alertas.

Como se defender de ataques cibernéticos

Defenda-se de ataques cibernéticos É um procedimento nada simples. Porém, com um pouco de reflexão, é possível ao menos dificultar a vida dos criminosos digitais.





Em primeiro lugar, os usuários da web precisam obter uma grande dose de Senso comum. Ninguém nunca deve ser confiável E-mails ou mensagens suspeitas Quando os bancos ou outros provedores de serviços exigirem que você insira suas próprias contas Seus dados confidenciais ou senhas. A mesma palavra de todos eles links suspeitos Entidades e organizações reconhecidas que convidam você a baixar aplicativos de sites de terceiros ou que exigem que você insira informações confidenciais para acessar o Serviço.

Para se proteger desses golpes, é sempre uma boa ideia usá-los senha complexa Melhor se for combinado comAutenticação de dois fatores, para que o usuário receba uma mensagem no telefone ou via e-mail com um código de acesso para acessá-lo. Fora isso também é recomendado Ative os alertas no seu celularpara se manter atualizado sobre os acessos ou transações realizadas em suas contas.

Outra sugestão importante é nunca confiar em estranhos na web ou em sites que prometem recursos e benefícios porque, em geral, são golpes.





Então escolha um antivírus Eles podem fazer uma grande diferença, tornando muito mais difícil atacar seu sistema. Recomendamos produtos confiáveis, certificados por vários fabricantes e, claro, atualizados.

Por fim, sempre recomendamos atualizações de temas Sempre execute todas as atualizações necessárias dos sistemas operacionais ou aplicativos usados. Ao fazer isso, você terá a certeza de uma infraestrutura livre de vulnerabilidades de segurança de qualquer tipo.