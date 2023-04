Publicidades

Aliança para a Educação Pública (Aliança para a Educação Pública – Suplemento APA) publicou um jornal intitulado “Solidariedade Global: Apoiando o Plano de Dez Pontos de Maryam Rajavi para o Futuro do Irã”, que descreve o roteiro do NCRI para o país sob mudança de regime.

Solidariedade Global: Apoie o plano de dez pontos de Maryam Rajavi para o futuro do Irã

Os protestos que varreram o Irã, iniciados em setembro de 2022, mudaram radicalmente o cenário político do país. Essas manifestações representam um momento crucial na história do Irã, indicando que não há como voltar atrás a situação atual antigo. Um novo equilíbrio de poder emergiu, enquanto um consenso crescente nos círculos políticos indica que o atual regime enfrenta uma crise existencial. Ele parece incapaz de oferecer soluções para os problemas que o atormentam e, assim, arrisca sua existência, apesar das tentativas desesperadas de manter o controle.

Como resultado, a questão crucial sobre o que acontecerá com o sistema atual veio à tona nas discussões. Nesse contexto, é necessário estudar o programa proposto pela oposição. Além disso, é necessário identificar as medidas que serão necessárias para garantir a implementação bem-sucedida desse programa uma vez derrubado o regime. O plano de Maryam Rajavi, anunciado pela primeira vez no Conselho da Europa em 2006, recebeu um nível de apoio sem precedentes de todo o mundo, refletindo uma visão compartilhada de um Irã pacífico, próspero e democrático.

Em 2006, no Conselho da Europa, a Sra. Rajavi, Presidente eleita do Conselho Nacional de Resistência do Irã (NCRI), a apresentou. plano de dez pontos Pelo futuro do Irã. Este projeto abrangente prevê um estado pacífico, próspero e democrático, que concorda com os iranianos em vários contextos sociais. Como resultado, recebeu amplo apoio de vários segmentos do povo iraniano.

O Plano de Dez Pontos, que é um projeto para o futuro do Irã, é construído sobre os pilares da democracia, dos direitos humanos e do estado de direito em uma república secular e democrática. Além de seus princípios básicos, o plano possui vários recursos notáveis:

O plano inclui os direitos históricos básicos, ideais e necessidades urgentes do povo iraniano em sua busca por uma república baseada em eleições livres e justas.

O plano de dez pontos, enraizado na agenda abrangente do Conselho Nacional de Resistência do Irã, fundado e anunciado há quatro décadas, promete eleições livres para a Assembleia Constituinte dentro de seis meses após a derrubada do regime. De acordo com o programa do conselho, caberá a esta assembleia a tarefa de redigir a constituição da nova república. Pela primeira vez na história do Irã, nenhuma religião será designada como religião oficial do Estado, garantindo que a discriminação contra adeptos de outras religiões ou crenças seja eliminada e a separação entre religião e Estado seja mantida.

O Plano Dez Pontos é sustentado por um movimento de resistência com mais de quatro décadas de dedicação, marcadas por 120 mil mártires. O Conselho Nacional de Resistência do Irã (NCRI) representa a aliança política mais antiga da história do Irã e está profundamente comprometido em apoiar a independência e a liberdade da nação. A Organização Mojahedin do Povo do Irã, órgão central do conselho, é a única entidade nacional organizada no país. Atualmente, ele está ativamente envolvido na criação e gerenciamento de unidades de resistência em todo o Irã, com suas extensas e crescentes atividades visíveis para todos.

O Plano de Dez Pontos é mais do que uma proposta teórica ou acadêmica alternativa. O NCRI e o PMOI demonstraram ativamente seu compromisso com os termos do plano. Por exemplo, o plano enfatiza a total igualdade entre os sexos, e ambas as organizações defendem essa causa há décadas. Da mesma forma, e de acordo com a visão de um plano não nuclear para o Irã, o MEK desempenhou um papel crucial ao expor as ambições nucleares do regime nas últimas duas décadas.

em 2023, 229 membros bipartidários No Congresso dos EUA, 250 membros de partidos de ambas as casas do Parlamento britânico e dezenas de ganhadores do Prêmio Nobel expressaram seu apoio ao plano. Esta impressionante lista de apoiadores também inclui centenas de dignitários e ex-funcionários de dezenas de países, incluindo Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Noruega, Finlândia, Suécia, Portugal, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, e Espanha. , Irlanda, Romênia, Polônia, Hungria, Lituânia, Letônia, Parlamento Europeu e Oriente Médio. Esse amplo apoio é uma prova da crença compartilhada em um futuro mais brilhante e democrático para o Irã.

O endosso universal do plano de dez pontos da Sra. Rajavi é apenas um aspecto desta questão. Dentro do Irã, o plano tem apoio público significativo, um tópico que merece um post separado. Deve-se notar que, apesar das dificuldades em expressar publicamente seu apoio, os iranianos habilmente criaram várias maneiras de mostrar sua solidariedade ao plano e ao NCRI. Usando pichações, reuniões secretas e publicação secreta de textos, o povo iraniano expressa corajosamente suas aspirações de mudança para um futuro mais promissor.

Nas páginas seguintes, você encontrará declarações e declarações de apoio de eminentes personalidades que apóiam este plano, que promete um futuro melhor para o povo iraniano. Esperamos que esta edição seja esclarecedora e motivadora para nossos leitores, e expressamos nossa gratidão por seu contínuo apoio e compromisso com esta causa vital.

Ao nos unirmos fortemente em nosso apoio a plano de dez pontosEstamos enviando uma mensagem clara para aqueles que tentam silenciar as vozes do povo iraniano: a mudança é inevitável e imparável. O povo iraniano não vive no passado. Em vez disso, aspira a um futuro livre, democrático e próspero, conforme previsto no plano de dez pontos da Sra. Rajavi. O plano inclui:

rejeitar Wilayat al-Faqih (regra religiosa absoluta). afirmação da soberania popular numa república baseada no sufrágio universal e no pluralismo; Liberdade de expressão, liberdade de partidos políticos, liberdade de reunião, liberdade de imprensa e internet. Dissolver o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a Força Quds terrorista, grupos à paisana, a impopular milícia Basij, o Ministério da Inteligência, o Conselho da Revolução Cultural e todas as patrulhas e instituições repressivas em cidades e vilas, escolas e universidades, escritórios e escritórios. Fábricas. Compromisso com as liberdades e direitos individuais e sociais de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dissolução de todos os órgãos responsáveis ​​pelos tribunais de censura e inquisição. o julgamento dos presos políticos massacrados, a proibição da tortura e a abolição da pena de morte; separação da religião do estado e liberdade de religião e crença; Igualdade total entre os sexos em direitos políticos, sociais, culturais e econômicos e participação igualitária das mulheres na liderança política. a abolição de todas as formas de discriminação; o direito de escolher livremente as roupas; O direito de casar e divorciar-se livremente, de obter educação e de trabalhar. Proibição de qualquer forma de exploração da mulher sob qualquer pretexto; Um sistema judicial e jurídico independente, alinhado com os padrões internacionais baseados na presunção de inocência, direito de defesa, direito de apelação e direito a julgamento em tribunal público. total independência dos juízes. a abolição da lei islâmica dos mulás e a dissolução dos tribunais islâmicos revolucionários; Autonomia e a remoção de queixas duplas contra diferentes nacionalidades e etnias no Irã, de acordo com o plano do NCRI sobreAutonomia do Curdistão iraniano

Justiça e oportunidades iguais de emprego e empreendedorismo para todos os cidadãos iranianos em uma economia de livre mercado. restaurar os direitos dos trabalhadores, camponeses, enfermeiros, escriturários, professores e aposentados; Proteger e reabilitar o ambiente massacrado durante a era dos mulás. O Irã é não-nuclear e livre de armas de destruição em massa. Paz, coexistência e cooperação internacional e regional.

