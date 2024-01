Nutella perde o caso contra Rigioni di Asiago: o anúncio “sem óleo de palma” não ofende a Ferrero

“Nosso creme de avelã não contém óleo de palma.” A frase, contida num anúncio da empresa de confeitaria Rigoni, da Asiago, foi interpretada como uma referência astuta ao seu principal concorrente, a Nutella, que em vez disso contém óleo de palma. Assim, a Ferrero da Alba, produtora do creme de avelã mais famoso do mundo, entrou com uma ação judicial contra a empresa concorrente. Mas ele perdeu.

A batalha judicial ocorreu na França: a disputa entre as duas empresas italianas foi desencadeada por um anúncio publicitário veiculado entre 2019 e 2020 no país transalpino: Rigoni de Asiago promovia seu produto Nocciolata, concorrente direto da Nutella, destacando o ausência de óleo de palma e exibição de orangotangos Ele relaxa no jardim, como se, graças a escolhas semelhantes, o desmatamento causado pelas plantações de dendezeiros não o preocupasse mais.

Imagem do comercial que foi filmado

É uma mensagem que irritou Alba, que falou em “difamação e intrusão” perante o juiz, mas agora perdeu a batalha, apesar de não ter mencionado Ferrero. Na verdade, o juiz francês decidiu a favor de Rigoni, condenando a filial local da empresa piemontesa a pagar 10.000 euros de “compensação” aos concorrentes em Veneza.

O jornal francês de Defesa do Consumidor divulgou a notícia QChoiceer. Durante muitos anos, muitas empresas em Itália abandonaram o óleo de palma para substituí-lo por outros ingredientes ou limitaram o teor de gordura ao óleo natural encontrado nas avelãs. No entanto, Ferrero argumentaria que é precisamente o óleo de palma que garante a textura suave e cremosa da Nutella. A empresa também sempre declarou que utiliza apenas óleo rastreável e sustentável. Este caso reabre certamente o debate sobre a validade ou não de certas escolhas industriais, e traz de volta ao centro da discussão a questão do óleo de palma e a ligação entre este e a desflorestação em países como a Indonésia e a Malásia.