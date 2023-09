A anfitriã Milão está pronta para desembarcar na feira: o número de expositores deve chegar a dois mil

É a plataforma líder mundial em hospitalidade profissional, fora de casa e no varejo. Está programado de 13 a 17 de outubro nas praças da Fiera Milano Rho.

É a plataforma líder mundial em máquinas, tecnologias, produtos semiacabados, formas, acessórios e serviços para profissionais de hotelaria e varejo fora de casa. Agora seus trabalhadores se preparam para mostrar os frutos colhidos no ano passado e definir novas metas de crescimento. Este é o Host 2023, evento programado de 13 a 17 de outubro nos espaços da Fiera Milano Rho.

Um espetáculo que combina inovação e interesse

Uma oferta pronta para combinar inovação e interesse em setores individuais. Tudo isto graças a um desenho que se estende por todo o centro de exposições e dividido em três macrozonas que irão fortalecer os vínculos da cadeia de abastecimento entre os setores especializados, nomeadamente restaurantes de especialidades, padarias, pizzarias e massas (38% dos expositores); café, chá, máquinas de venda automática de café e pastéis gelados (42%); Tecnologia de móveis e louças (20%). Um evento que se apresenta ao público com números semelhantes aos da edição de 2019. Na verdade, serão mais de 2.000 expositores, dos quais 40% são internacionais de 50 países. Além da Itália, os cinco principais países em número de expositores incluem Alemanha, Espanha, França e Estados Unidos, que veem a HostMilano como uma oportunidade de fazer negócios “de um mundo para outro”. Seguido pela Suíça, Holanda e Portugal, acompanhado pela Turquia e pela China.

“Empresas de todos os setores, bem como milhares de operadores profissionais, encontrar-se-ão com compradores hospedados de alto nível selecionados pela Fiera Milano em 75 países em todos os continentes, em colaboração com a ICE-ITA nos mercados-alvo. De particular interesse são as delegações do Américas (41%), e dos países do Golfo e Médio Oriente (21%), e da Eurásia (30%)”, explicou durante a conferência de imprensa que marcou o início da contagem decrescente para o evento, o Diretor de Eventos da Fiera Milano , Simona Grego.

“O setor recuperou a paz após anos de encerramento forçado e é resiliente.”

Para esta parte, Mateus Zupaschefe da agência Ice-Ita, destacou como “o setor fora de casa está novamente em paz depois de dois anos muito difíceis, devido a bloqueios forçados, mas mostrou uma grande capacidade de resiliência: o comércio global de produtos do abastecimento As cadeias representadas na HostMilano atingiram um novo máximo em 2022, equivalente a 178 mil milhões de euros, em níveis muito acima dos níveis pré-pandemia: o valor em euros no ano passado foi 38 pontos percentuais superior ao de 2019. Sem falar que segundo números divulgados pela Zoppas na mesma ocasião, “Uma pesquisa recente da Future Market Insights estima que apenas para equipamentos de food service em sentido estrito, o valor do mercado global este ano se aproximará de US$ 44 bilhões.” atingindo US$ 76 bilhões em 2032 graças a um aumento médio + 5,6% Quanto à Itália, segundo estimativas do gabinete de investigação Anima-Confindustra no final de 2023, os equipamentos para food service fabricados em Itália ultrapassarão os 4,6 mil milhões de euros, dos quais as exportações contribuem com mais de 3 mil milhões.”

A influência da Itália no setor

Assim, o país sozinho representa mais de 10% do valor total da produção global de equipamentos alimentares. Se olharmos para o período passado, a nossa realidade continua a ser uma realidade que mostra o equilíbrio da luz, como afirmou Figura de Mateus, Diretor de Serviços de Alimentação da Cirkana. Segundo a Figura, de facto, “o consumidor fora de casa flexível adopta estratégias para fazer face ao aumento do custo de vida e gasta mais se houver inovação. Em Junho deste ano, o consumo fora de casa em Itália atingiu 66 mil milhões de euros por ano”. ano.” (+14,0% face ao período homólogo anterior), também graças ao aumento positivo do número de visitas, que ascendeu a 14,9 mil milhões (+9,9%), com números muito próximos dos níveis pré-pandemia. Relativamente às pressões inflacionistas a que assistimos, apenas uma em cada 10 pessoas declara ter dificuldade em consumir fora de casa, enquanto um quarto dos consumidores (27%) afirma não ter mudado os seus hábitos.

Mais de 800 eventos estão planejados