Os muitos desafios que o novo chefe da Rai- Corriere.it enfrenta

A partir de Aldo Grasso

Marinella Soldi, a nova presidente da Rai. Esta é uma notícia muito boa. Esqueça os confrontos com ex-presidentes, deixe as aspirações presidenciais do jeito da família e vamos nos concentrar nesta nomeação. O presidente tem uma postura muito respeitada neste setor. É licenciada em Economia pela London School of Economics e Mestre em Administração de Empresas (MBA) pelo Insead, tendo sido CEO da Discovery Network Southern Europe (para os países Itália, Espanha, Portugal e França) durante 10 anos até outubro de 2018 , e também atuou como Diretora de Estratégia da Discovery International nos últimos 18 meses na empresa.

A Discovery sente tanto a falta dela: por suas habilidades de gerenciamento, pelo clima de cooperação que soube criar, pela sua cultura multimídia, pelo senso moral que sempre marcou suas decisões. Mas a Discovery, e não a Rai, como todas as grandes empresas, segue políticas organizacionais e comportamentais um tanto estranhas à nossa cultura. O sétimo andar da Viale Mazzini não é um lugar tranquilo: de acordo com os costumes antigos, a RAI corpaccione (começando com a Federação Usigrai) tende a expulsar corpos estranhos e ainda hoje, apesar das declarações estilísticas, ambos os lados consideram os Rai seus despojos de guerra . Esperançosamente, ele será capaz de formar uma frente comum com o CEO Carlo Fortez porque os problemas a serem enfrentados são muitos e cruciais, começando com um conceito de serviço público que agora parece clichê, como quando uma palavra é repetida continuamente. A Rai tem que lidar não só com o mercado interno, mas com os grandes players multinacionais do mundo digital, sob o peso da marginalização. Ele tem homens para lutar esta batalha? Seu esqueleto de elefante ainda faz sentido? A eficiência era uma prioridade para os partidos políticos? Boa sorte, Marinella Soldi.