Veja como funciona e quando é apropriado

Como funciona e quando é apropriado abrir uma conta bancária conjunta? Vamos entrar em detalhes e ver o que podemos saber sobre isso.

De compras semanais a várias necessidades diárias, há muitas ocasiões em que nos vemos tendo que colocar as mãos na carteira para pagar por diferentes bens e serviços que desejamos. Uma demonstração clara de como um arquivo funciona Capital Você não pode garantir a felicidade, mas ajuda a resolver muitos problemas. Portanto, não é de se estranhar que em um momento histórico tão complexo como o presente, devido à crise provocada pelo vírus Corona, muitos decidam dar atenção especial ao mundo. poupança.

Mais e mais dinheiro, portanto, permanece يزال em contas correntes, com o Os bancos estão tentando correr para se protegerCom a clara intenção de incentivar seus clientes a investirem. Por falar em contas correntes, o tipo mais comum é a conta conjunta. Por outro lado, este último pode ser partilhado entre cônjuges, mas também entre pais e filhos ou pessoas não ligadas por qualquer vínculo. Uma conta com propriedades que não passam despercebidas, com as quais muitos se perguntam como funciona, quem pode encomendá-la e, sobretudo, se é ou não. confortável. Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Conta corrente comum, como funciona e quando é apropriado: algumas informações úteis

Ao abrir uma conta à ordem conjunta, o banco informa o nome de cada uma das partes envolvidas, como titulares da conta à ordem. A este respeito, lembramos que, com base nas disposições dearte. 1854 do Código Civil: “Caso a conta seja em nome de mais de uma pessoa, com direito de realizar transações mesmo separadamente, Os nomeados são considerados credores conjuntos e diversos ou débitos dos saldos das contas“

Além disso, para entrar em detalhes, é necessário saber que existem dois tipos de contas conjuntas, nomeadamente a conta com الحساب assinatura conjunta ou desmontado. No primeiro caso, todas as operações requerem a assinatura de ambas as partes. Em caso de assinatura SeparadosPor outro lado, as transações também podem ser realizadas sem a assinatura do outro titular da conta. Alternativamente, é possível optar por um modelo misto, em que as partes especificam para quais operações solicitar a co-assinatura e quais não.

Conta corrente comum: por que abrir uma

Além disso, de acordo com o disposto no Código Civil, é bom saber se a conta à ordem é em nome de duas pessoas, e é claro que ambas têm os mesmos direitos. Isso significa que um dos proprietários teve que retirar todo o dinheiro da conta, e aqui ele deve Retorne uma metade para a outra. Este último acaba sendo um componente muito importante, especialmente no caso de o relacionamento terminar. Basta pensar na separação do casal, onde o dinheiro volta para os dois, mesmo que apenas um deles reponha a conta.

Ao ver as principais características de uma conta bancária conjunta, muitos se perguntam por que a conta foi aberta. Bem, os motivos podem ser basicamente dois ou um deles Arranjo prático A outra é porque você pretende doar. No primeiro caso, por exemplo, pode ser útil compartilhar a conta com outra pessoa que possa nos ajudar em nossas tarefas diárias acessando a conta diretamente. Ao mesmo tempo, a aritmética conjunta pode ser considerada uma forma de Doação indireta, onde metade das ações são doadas ao outro correntista.