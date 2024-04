A tão esperada votação em Portugal

Aconteça o que acontecer, uma era terminará em Portugal no domingo. Isto significa que o primeiro-ministro cessante, António Costa, chefe do executivo português desde 2015, está no poder há quase uma década, e é extremamente difícil encontrar longevidade política numa Europa tão fragmentada, especialmente nos sistemas parlamentares. Portanto, para cada era que termina há um começo Relato histórico Pode ser rastreada e Costa, especialmente à luz das próximas eleições europeias, parece bastante reservado.

Na verdade, o primeiro-ministro português cessante conduziu o país através de uma das fases mais críticas da sua história moderna, principalmente devido às circunstâncias em que se encontravam os cofres do Estado há dez anos. E mesmo em Lisboa, como Madrid e Atenas, isso é Troika dita Entre 2014 e 2015, cobrou seu preço.

No entanto, Costa tentou integrar-se com Cuide do orçamento Há também Crescimento econômico Ele recebeu assim a nomeação como diretor Inimigo da austeridade. E talvez este seja precisamente o mais importante legado A nível europeu, enquanto a nível nacional, os eleitores portugueses parecem decididos a mudar o cenário: partido SocialistaQue o primeiro-ministro cessante liderou até Novembro passado, foi dilacerado Escândalos de corrupção O que levou à queda do governo e agora as sondagens de opinião recompensam os partidos de centro-direita.

O balanço se recupera com o crescimento

Há um facto que tem causado mais buzz do que qualquer outro, tanto em Portugal como nos quadros políticos europeus: este ano, de acordo com o planeamento que emergiu do último orçamento, Rácio défice/PIB Cairá abaixo de 100% Esta será a primeira vez em muito tempo. Mas há apenas dez anos, tínhamos ultrapassado qualquer limiar crítico, com a dívida a atingir 127% do PIB. Este é o número que fez soar o alarme na Europa e que provocou a instalação da Troika em Lisboa.

READ No lugar do antigo Carnevali, foi criado um novo supermercado Italmark Você gostaria de receber nossos boletins informativos?

Este resultado foi alcançado sem aplicação de medidas de austeridade. Em Portugal, não houve cortes radicais nas despesas públicas e os governos recentes não reviram em baixa os seus investimentos planeados nos sectores mais estratégicos. Pelo contrário, as políticas de António Costa centraram-se no crescimento. Isto é evidenciado pelos números aprovados tanto pelo Tesouro Português como pela Comissão Europeia: nos últimos dez anos, em particular, Lisboa Assistiu-se a um crescimento do PIB que atingiu 27% em geral, que é a mesma percentagem pela qual o rácio do défice em relação ao PIB diminuiu no mesmo período.

Portanto, a expansão da economia portuguesa foi paralela à redução da dívida. A jornada compartilhada entre os dois personagens certamente não é acidental e também foi aprovada pela agência Moody's: “Forte crescimento e balanços amplamente equilibrados – Lemos num relatório recente da agência – Significa que o peso da dívida continuará a diminuir a uma das taxas mais rápidas entre as economias avançadas“.

“Regresso Silencioso” Lisboa

Este ano, segundo dados publicados pelo Executivo, Portugal deverá crescer 1,5%. Este é um valor superior aos 0,8% esperados para a Zona Euro, o que mais uma vez atesta o dinamismo da economia portuguesa. lá Retorno dos portugueses Em termos de dívida, tudo começou quase silenciosamente. Quando Costa tomou posse em 2015, a crise nos países da costa sul da Europa estava a produzir os seus maiores efeitos. Principalmente não foi ele quem fez o barulho GréciaCom as suas revoltas internas contra as rigorosas medidas de austeridade e o referendo proposto pelo Primeiro-Ministro Tsipras Contra o outro plano da Troika. Assim como ele estava lá para fazer barulho EspanhaOs cortes de gastos foram um grande choque para a sociedade. para'Itália Por sua vez, ele havia concluído recentemente o tratamento para Monty, que também incluía… Revisão de gastos E Oferta Em cada item de despesa.

Poucos olharam para Lisboa e muitos pensaram que veriam as mesmas políticas já observadas noutros lugares a serem implementadas nas margens do Tejo. Pelo contrário, em poucos anos, quase silenciosamente, sem tom eurocéptico ou triunfante, a economia voltou a avançar sem medidas drásticas. Os governos Costa concentraram-se em Isenções fiscais Para startups e instalações turísticas. Não só isso, mas ao longo dos anos aumentou para 616 €Salário mínimo mensalenquanto ohoras de trabalho Ele trabalhava de 40 a 35 horas por semana.

Depois Portugal passou a representar A Laboratório políticoOnde as políticas sociais eram vistas como um impulso para a economia e onde o crescimento, por sua vez, era a chave para reduzir a dívida. Em suma, o caso português prova que para equilibrar as contas não é necessário abandonar as políticas expansionistas e de crescimento. Acima de tudo, para nutrir a economia, é necessário compreender as rubricas de despesa às quais o dinheiro será alocado. Véspera delicada Eleições europeias, o ruído lento que Lisboa produz pode tocar a corda. No longo prazo, também poderá abrir um precedente.

O olhar agora voltado para a direita

Porém, todos os ciclos estão destinados ao fim. O caso Costa terminou da forma mais trágica possível: o tribunal confundiu erradamente o seu nome com o do Ministro do Desenvolvimento Económico com o mesmo nome, e enviou o aviso de investigação das investigações de corrupção ao Primeiro-Ministro e não a este. Depois de ter sido acedido através de uma das investigações mais sensíveis da história moderna de Portugal, o Primeiro-Ministro demitiu-se no dia 7 de Novembro. Quando o erro judicial foi descoberto, já era tarde demais. Mas o governo de Costa teria caído de qualquer maneira: a investigação de corrupção dizia respeito a pessoas próximas dele e tratava de corrupção Minas de lítio No norte do país.

Não só isso, mas como acontece frequentemente nas democracias parlamentares, a certa altura os eleitores querem que isso aconteça. Mudança de ar. O Partido Socialista, que é capaz de obter a maioria absoluta em 2022, está hoje atrás por uma larga margem nas sondagens de opinião. O retorno económico de Costa poderá ser um elemento capaz de influenciar as considerações futuras do primeiro-ministro cessante, mas não terá qualquer impacto imediato nos eleitores.

Portanto, hoje Portugal olha para a direita. Favorito é Partido Social Democrata Que, apesar do nome, em Lisboa remete para a principal composição da família popular europeia. Conduzido por Luís Montenegroo partido de centro-direita português criou uma formação chamada Aliança Democrática Seu objetivo é obter a maioria dos assentos. No entanto, o Montenegro poderá ter de se contentar com uma maioria relativa: a tradicional bipolaridade entre socialistas e social-democratas poderá ser interrompida pela ascensão do Partido Comunista. Shiga. A última é a formação da direita eurocética, aliada na Europa com… Liga Matteo Salvini: Segundo pesquisas de opinião, o partido deverá passar de 12 para 50 assentos no Parlamento.