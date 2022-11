Plástico: por que é tão complicado reciclá-lo?

O plástico é uma cruz e uma alegria do nosso tempo: foi inventado no início do século XX, por um lado, permitiu reduzir os custos de muitas coisas e, por outro, contribuiu para poluir nosso planeta. Reciclar plástico é complicado, e ainda fazemos muito pouco: de acordo com um relatório Publicado pelo Greenpeace EUAEm 2021, os americanos reciclaram apenas 5% dos 51 milhões de toneladas de resíduos plásticos que geraram. Vamos terminar a qualquer momentovida de plástico?

ficou pior. Surpreendentemente, a situação está piorando: em 2014, os EUA reciclaram 10% do plástico descartado, mas tudo isso entrou em colapso na China em 2018. eu comecei recusar o desperdício (sic) do Ocidente. E à medida que nossa capacidade de reciclar diminui, também diminui a produção de novos plásticos. Porque?

“Circular Claims Fall Back Again”: Este é o título do relatório do Greenpeace USA, que podemos traduzir como “Promises of the Circular Economy Still Fail”, uma culpa direta para as empresas do setor sobre o qual se fala há anos. Em vão sobre a circularidade.

Nos Estados Unidos, apenas dois tipos de plástico são aceitos nas 375 unidades de reciclagem do país: PET (polietileno tereftalato), usado, por exemplo, na produção de garrafas de água ou refrigerantes; e PEAD (Polietileno de Alta Densidade), utilizado nas embalagens de xampus e produtos de limpeza. No entanto, as taxas de reciclagem desses dois tipos de plásticos não são muito altas (menos de 21% para PET e pouco mais de 10% para PEAD, ambas baixas em relação a 2020), mas ainda são superiores às dos outros cinco tipos. , que são reciclados menos de 5 vezes em 100.

Cinco razões. De acordo com o Greenpeace, existem cinco razões principais pelas quais o plástico não é reciclável (o suficiente). A primeira é que os produzimos em em grandes quantidades, é impossível coletar; A segunda é que um desperdício plástico misturado Eles não podem ser reciclados juntos, e diferenciá-los tudo inimaginável (por aqui Nós falamos sobre uma possível solução para este problema); A terceira razão é que o processo A própria reciclagem é prejudicial Para o meio ambiente (porque se reproduzem Microplásticos) e para a saúde dos trabalhadores (expostos a produtos químicos tóxicos); quarto, e Plástico reciclado não pode ser usado para uso alimentar, pois pode estar contaminado com substâncias tóxicas enquanto estiver em recipientes de outros tipos de plástico; finalmente, o Reciclar ainda é caroTambém é mais barato produzir plástico do zero do que reciclá-lo.