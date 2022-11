Faturação: Numisma Energy, cerca de +5% gás em outubro – Economia

Aumento de aproximadamente 5% nas contas de gás que chegam para outubro em vez de 70% como esperado um mês atrás. A afirmação foi feita pelo chefe da Nomisma Energia, David Taparelli, em entrevista à Agência Americana de Notícias (ANSA) à luz do anúncio pela Autoridade de Energia (Arera) da tarifa para famílias de mercado protegido. A partir deste mês, a atualização tarifária é mensal, não trimestral, e “se a atualização tivesse sido feita com o mecanismo antigo no final de setembro, teríamos um aumento de até 200%”, observa Taparelli.

A partir deste mês, a atualização tarifária é mensal, não trimestral para as famílias ainda em condições de proteção (cerca de 7,3 milhões de clientes domésticos, num total de 20,4 milhões, cerca de 35,6%). “A escolha de Arrera foi uma boa escolha, motivada pelo desastre que veio dos mercados e pela necessidade de intervenção da autoridade – explica Taparelli – e também foi um golpe de sorte porque por acaso o novo mecanismo queria entrar em vigor como lá é uma queda no preço do gás.” Se tivesse atrasado um quarto, a partir de 1º de janeiro, teríamos uma catástrofe nas contas – continua o chefe da Nomisma Energia – se tivéssemos saído do mecanismo anterior, em vigor desde 2013, teríamos tido um salto de 200%, mas era para o final de setembro, como foi o caso do aumento de 59% na energia elétrica. Quanto ao gás, “Espere, há um novo sistema”, disse Arera. Quando alteraram a atualização (não mais trimestral) no início de outubro disseram que com o novo mecanismo haverá um aumento de 70%, pois já havia uma pequena queda no preço do gás. Mas agora todos os preços estão lá até o final de outubro e estimamos uma mudança de +5%.”