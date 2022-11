Incêndios florestais, Itália mais afetada na União Europeia

(Teleborsa) – TemporadaEm 2021 foi a segunda pior região da União Europeia em termos deDesde que os registros começaram em 2006: os incêndios destruíram 500.566 hectares, mais que o dobro da área de Luxemburgo e um aumento acentuado em relação aos 340.000 hectares registrados em 2020. Quase um quinto das áreas queimadas (102.598 hectares) são do interior de áreas protegidas ”constituindo a reserva de biodiversidade da União Europeia.

Estas são as conclusões da última versão do Relatório anual sobre incêndios florestais Na Europa, Oriente Médio e Norte da África, publicado hoje Centro Conjunto de Pesquisa (CCI) para a Comissão Europeia. Segundo o relatório, em 2021Itália Foi o país mais afetado da União Europeia em termos de área ardida (151.964 hectares), seguido da Grécia (108.418 hectares), Espanha (87.880) e Portugal (28.360). Além disso, só a Itália representa quase um quarto da área total ardida nos sítios Natura 2000, seguida de perto pela Espanha. As regiões italianas mais afetadas em 2021 foram Sicília (59.872 hectares), Los Angeles Calábria (28.481) e Sardenha (25805).

Embora se refira à situação em 2021, o relatório contém também, como antevisão, alguns dados alarmantes para 2022. De janeiro a final de outubro, os incêndios foram mais destrutivos do que no ano passado, destruindo uma área de cerca de 8.600 km2 ( 860.000 hectares). o registro Negação No entanto, ainda estamos em 2017, quando os incêndios afetaram uma área total de mais de um milhão de hectares na União Europeia. O relatório indica uma tendência de baixa número de incêndiosmas com um aumento superfícies queimado. Além disso, informou que o número de vítimas humanas foi contido graças às medidas preventivas implementadas pelos Estados-Membros e pelo Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

E em 2021, o mecanismo será ainda mais fortalecido com o aumento das capacidades em termos de aeronaves, helicópteros e outros veículos de combate a incêndios para auxiliar os países membros. Este apoio foi amplamente utilizado durante os incêndios que atingiram a região do Mediterrâneo em 2021 e 2022.Centro de Coordenação de Resposta a Emergências“Escritório Europeu de Proteção Civil e Assuntos Humanitários. O Centro Comum de Pesquisa apoia esta ação fornecendo informações oportunas sobre incêndios em andamento e ajudando a implantar aeronaves financiadas pela UE para locais onde são mais necessárias. Este ano, Mecanismo de Proteção Civil Foi ativado 11 vezes por seis países, com encomendas de aviões, helicópteros e bombeiros: é o segundo ano com o maior número de pedidos ao mecanismo de proteção civil da UE na última década.

