Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (31 de outubro de 2022)

Um dia positivo para o UniCredit, enquanto o Monte dei Paschi di Siena perdeu mais de um ponto percentual. Sinal de adição para Telecom Italia TIM, Saipem e Campari

Os principais índices da Bolsa Italiana e os principais mercados financeiros europeus iniciaram a semana Diferenças parciais. “Tecnicamente falando, o STOXX-50 ainda está sendo negociado acima de seu suporte imediato em 3.600 pontos, dentro de uma cunha ascendente, destacando o fato de que a tendência de alta agora está enfrentando um importante ponto de virada”, observou Pierre Ferret, analista técnico da ActivTrades.

o FTSEMib Subiu 0,55%, para 22.652 pontos, depois de oscilar entre o nível mais baixo em 22.459 pontos e o nível mais alto em 22.725 pontos. o FTSE Italia todos participaram Ele fez 0,5% de progresso. direção oposta a chapéu médio FTSE Italia (+0,08%) para A estrela do FTSE Italia (-0,25%). Na sessão de 31 de outubro de 2022, o faturamento caiu para 1,78 bilhão de euros, ante 1,95 bilhão na sexta-feira.

São 17h30 Bitcoin Foi menos de 20.500 dólares (pouco mais de 20.500 euros).

o BTP-Bund spread Cruzou 215 pontos, e o rendimento BTP de 10 anos foi de 4,3%.

EU ‘euro Ele caiu abaixo de US $ 0,99.

Algumas ideias entre Serviços bancários.

fechamento positivo de UniCredit (+2,37% para 12,548 euros). O instituto, liderado por Andrea Ursel, anunciou os efeitos das mudanças feitas pelo Banco Central Europeu nos termos e condições das operações de refinanciamento de longo prazo direcionadas, que geralmente afetam negativamente os credores com empréstimos TLTRO. Em detalhe, a estimativa de margem de juros para 2022, excluindo a Rússia, foi atualizada para mais de 9,7 bilhões de euros, incluindo uma contribuição TLTRO positiva para o ano inteiro de cerca de 0,4 bilhão de euros. O Instituto não prevê nenhum benefício da TLTRO para resultados a partir de 2023.

o Monte dei Paschi di Siena Termina a sessão em território negativo (-1,06% para 1,9098 euros)No dia em que foi concluído o aumento de capital de 2,5 mil milhões de euros.

focar em Telecom Italia TIM. A. registro de ações da empresa telefônica 0,81% adiantado para 0,1981 euros. A empresa anunciou que assinou um acordo para estender a vigência do Memorando de Entendimento assinado com CDP Equity, Macquarie, KKR e Open Fiber até 30 de novembro de 2022. No entanto, os compromissos exclusivos expiram em 31 de outubro.

Saipem Ele terminou a sessão com uma nota positiva. Endereço da empresa de engenharia subiu 1,57% A um preço de 0,984 euros. A empresa anunciou que concluiu a venda de todas as atividades de perfuração onshore para a KCAD, que inclui o Oriente Médio, África e Américas, por um valor em dinheiro de US$ 550 milhões, além de uma participação de 10% na KCAD.

Campari Fez um aumento de 2% para € 9.094. A empresa anunciou que celebrou um acordo para adquirir uma participação inicial de 70% na Wilderness Trail Distiller. A contraprestação é de US$ 420 milhões para o capital social inicial de 70%. O patrimônio líquido correspondente de 100% da organização é de US$ 600 milhões, sem caixa ou dívida financeira, aproximadamente 16 vezes a previsão de EBITDA para 2022.