XPeng equipa o carro voador

alguns dias atrás XPenguma das menores e tecnologicamente mais avançadas empresas automobilísticas da China, realizou seu quarto evento anual intitulado “1024 Automotive Technology Days”, apresentando, entre outras coisas, a versão mais recente docarro voador Decolagem e pouso vertical XPeng AeroHT.

A principal diferença entre esta versão e a versão anterior é que agora ela usa uma nova configuração multirotor, em vez da estrutura rotativa horizontal dupla anterior. O carro, que se parece esteticamente com um carro convencional, é claramente capaz Mova-se na estrada e na viagem Usando rotores que se desdobram do teto. No modo drive, o carro voador funciona como qualquer veículo convencional, enquanto no modo voo, para avançar, recuar, virar, subir, pairar e descer, os pilotos terão que usar o volante, assim como a alavanca de câmbio. verdadeiramente. XPeng lidera I Primeiros testes de voo real (veja Vídeo abaixo), declarando que o projeto está bem avançado, com prioridades que incidirão na confiabilidade e segurança.

Durante o evento “1024 Technology Cars” XPeng Enfatize o progresso do sistema Condução autónoma para a nova geração Baseado em redes neurais, plataforma de gerenciamento de dados e inteligência artificial, bem como os mais recentes desenvolvimentos no ecossistema de mobilidade doméstica, incluindo o que há de mais recente em robótica e carros robóticos.

A XPeng lançou recentemente a versão aprimorada de seu sistema de condução autônoma (XNGP), que, segundo o fabricante, superará a condução autônoma total (FSD) da Tesla. O recurso estará disponível para alguns clientes chineses. Segundo a XPeng, este é o último passo antes do lançamento do Condução totalmente independentequem deve ser Disponível até 2025. No evento 1024 Automotive Technology Day, a XPeng anunciou que havia feito progressos significativos, com a expansão da XNGP para áreas da China não cobertas por mapas de alta resolução. Este sistema é apoiado por atualizações de hardware significativas, incluindo um poder de computação De 508 TOPS, sistema dual LiDAR, câmeras HD de 8MP e uma nova arquitetura de software XNet, alimentada por uma inteligência artificial de circuito fechado e sistema de dados capaz de aprender e melhorar constantemente.