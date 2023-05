Danilo Iervolino vende 49% do espresso para o grupo Alga de Donato Ammatoro

uma empresa Daniel Ervolino que substituiu Jedi na primavera de 2022 expresso Renúncia ao direito de preempção adquiriu 49% das ações da nova editora para o semanário histórico. Alguém os comprou algas marinhasempresa sediada em NOLA que pertence ao grupo Ludwell quem é o chefe dele Donato Amatoro. A transação prevê a transferência de ações da IDI para a Alga Srl ao preço de € 2.688.000,00, juntamente com o crédito que a IDI deve à L’Espresso Media como empréstimo de acionista, no valor de € 3.312.000,00, diz o comunicado de imprensa. mídia bfcque antecipa um “projeto maior sinérgico Com o Grupo Ludoil e seu presidente, Donato Amatoro, que fortalecerão as perspectivas futuras da empresa e do grupo.

Não está claro quais sinergias Iervolino espera entre a editora e os negócios do novo acionista minoritário. Entre outras coisas, a Alga trata da organização conferências, convenções, desfiles e promoções de moda, concertos, exposições mas também para a construção e gestão de hotéis, aldeamentos turísticos, estabelecimentos balneares, telecadeiras, recintos desportivos, discotecas e “planear e organizar a melhoria da eficiência e eficácia Atividades de gestão de negócios“.

Em vez disso, o Grupo Ludoil atua em vendas, logística e distribuição produtos petrolíferos. A divisão de logística é administrada pela subsidiária Sodeco, que por sua vez possui ações da Petroli Investimenti, Gala Logistica, Meridionale Petroli e da petroleira Gioia Tauro. A divisão de energia renovável é administrada pela Luce Holding, liderada pelo ex-presidente Sayes Erro de Rodolfo.