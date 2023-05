Guerra Mundial do Lítio | Artigos

O tamanho atual do mercado é de cerca de US$ 8 bilhões, mas em menos de 10 anos pode triplicar de valor

A Austrália está tentando quebrar sua dependência da China para processamento lítioo principal metal da Baterias em veículos elétricos e dispositivos móveis. atualmente, A Austrália extrai cerca de 53% do suprimento mundial de lítio E ele basicamente vende China para refino. No entanto, o governo australiano quer estabelecer uma indústria de refino de lítio no país para reduzir o impacto do transporte marítimo, criar empregos e proteger as cadeias de suprimentos em meio às crescentes tensões geopolíticas com a China.

A Pilbara Minerals, a maior mineradora independente de lítio da Austrália, está explorando um novo modelo de produção química de baterias mais próximo de mercados de vendas como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A empresa está trabalhando com a empresa de tecnologia Calix para processar espodumênio, um minério bruto de lítio, em sal de fosfato de lítio usado na fabricação de baterias.

Atualmente, existe Apenas duas plantas de produção de hidróxido de lítio no país, A construção de novas usinas teve atrasos e estouros de custos. O investimento necessário para montar uma instalação de refino de lítio na Austrália é muito maior do que na China.

China tem Uma enorme vantagem com sua vasta experiência em refino de lítio e controle de instalações globais de fabricação de baterias. Padrões de trabalho mais rígidos na Austrália também podem dificultar a competição com a China em preços. Apesar disso, o governo australiano aposta que os consumidores buscarão fornecedores de lítio mais confiáveis ​​e ecologicamente corretos.

O refino de lítio na Austrália também pode permitir que o país se beneficie da Lei de Redução da Inflação dos EUA, que concede empréstimos ou subsídios a empresas de países que têm acordos de livre comércio com os EUA para reduzir o domínio chinês no setor de lítio.

Um desafio global



Depois que a indústria automobilística já decidiu apostar nisso‘eletricidadecom a Comissão Europeia a querer ter sistemas de aquecimento alimentados apenas por eletricidade, com a proliferação dos painéis fotovoltaicos… É inevitável que enquanto as baterias forem maioritariamente de iões de lítio, haverá um interesse mundial muito forte neste produtos.

Os preços do lítio dobraram em 2018 devido ao aumento constante da demanda, fortemente influenciado pelas estimativas da Agência Internacional de Energia (IEA) que projetava 125 milhões de veículos elétricos em todo o mundo até 2030, apesar de cerca de 3 milhões no início de 2018.

Austrália, Chile e China produzem 90% do lítio mundialcom um mercado próximo $ 8 bilhões hoje, mas é estimado em $ 20 bilhões em 2030.

Além da China e da Austrália, os principais produtores de lítio são o Chile, com minas no Salar de Atacama, a Argentina com enormes reservas no Salar del Hombre Muerto e em outras áreas, o Zimbábue, graças às suas ricas reservas de lítio no Salar del Rincon e outras áreas. Também são importantes o Brasil e com pequenas participações Portugal e Estados Unidos.

Portanto, é claro que hoje os dois campeões da economia global – os EUA e a China – estão tentando exercer o controle sobre as minas de lítio em todo o mundo.

Controle por meio de pressões comerciais – por exemplo, restringindo o comércio de outros produtos – e políticas.

problema ambiental



Obviamente, essa pressão sobre o ouro amarelo gera enormes interesses econômicos, o que leva a essa Principais problemas ambientais em áreas onde o lítio é extraído.

Entre estes mencionamos: o uso de grandes quantidades de água e a poluição associada; potencial aumento das emissões de dióxido de carbono; produção de grandes quantidades de escória metálica; Aumento dos problemas respiratórios Alteração do ciclo hidrológico.

A mineração de lítio é um processo complexo Pode durar de oito meses a três anos. Ele começa cavando um buraco e bombeando salmoura para a superfície. Os minerais extraídos são então deixados ao ar livre para evaporar, criando uma mistura mineral que é filtrada. Esse processo requer uma grande quantidade de água, e estima-se que sejam necessários aproximadamente 500.000 litros de água para extrair uma tonelada de lítio.A, afetando comunidades e recursos hídricos. Por exemplo, no Salar de Atacama, no Chile, a mineração de lítio reduziu muito o abastecimento de água doce da região, causando problemas para os agricultores locais.

Pesquisa divulgada pela Roskill – gigante da análise e avaliação do mercado de metais – mostra que o aumento da demanda de lítio pode triplicar – com várias etapas de extração, produção, transporte e fabricação – até 2025, as emissões de dióxido de carbono 2 E até crescer seis vezes mais até 2030

A reciclagem de íons de lítio é uma alternativa em evolução, mas também apresenta desafios. Dispositivos eletrônicos desativados com baterias de lítio podem acabar em aterros sanitários, vazando metais tóxicos e líquidos iônicos nos recursos hídricos subterrâneos. Além disso, houve casos de incêndios em usinas de reciclagem devido ao armazenamento inadequado de baterias de íons de lítio. A falta de transparência nas formulações das baterias torna a reciclagem complicada.

Em suma, o tema da eletrificação da mobilidade e conforto não é isento de sombras. Esperemos que não tenhamos simplesmente deslocado o problema do petróleo para as terras raras.