Crescimento, anti-sanções e diminuição do défice: o “milagre” de Portugal

Por que você está lendo este artigo: O Portugal de António Costa mostra que há um caminho para além do rigor e da austeridade. Também foi fortemente recompensado pela agência de classificação Moody's.

Dívida? Não é necessariamente uma série. “Regra dos mercados”? A catástrofe social e a austeridade não andam necessariamente de mãos dadas. Questões radicais de desenvolvimento? Não necessariamente associado a Despesas malucas. para Portugal e o primeiro-ministro demitiu-se, António Costa, Como protagonista apesar de tudo num processo judicial kafkiano que acelerou o fim da legislatura, a melhor notícia dos últimos meses veio da Moody's. Na verdade, a prestigiada agência de rating americana elevou o rating para A3 em dois níveis Rating de Portugal reforça agenda económica do primeiro-ministro socialistaDurante anos ao lado do espanhol Pedro Sanchez, o principal desafiante à austeridade na Europa.

Moody's promove Portugal

A Moody's premiou o facto de o governo de Lisboa ter conseguido combinar o crescimento equilibrado com o apoio aos segmentos mais vulneráveis ​​da população e a luta contra os défices. Na verdade, depois de anos a fortalecer o sistema do país sem implementar medidas de austeridade, o governo conseguiu mesmo obter um excedente orçamental. O orçamento de Portugal para 2024 deverá receber luz verde final em 29 de novembro e, embora as previsões para a expansão do PIB sejam mais baixas (de +2,2% em 2023 para +1,5% em 2024), coloca a caneta no papel com excedentes orçamentais duplos. (+0,8% este) ano e +0,2% em 2024) o que levará a… Limiar psicológico 100% Rácio dívida/PIB. Espera-se que diminua de 103% para 98,9% em 2024, iniciando um caminho significativo de regresso aos padrões europeus.

“O forte crescimento e balanços amplamente equilibrados significam que o peso da dívida continuará a diminuir a um dos ritmos mais rápidos entre as economias avançadas”, afirmou a Moody's. Recordamos que Portugal decidiu acabar com o “turismo” dos reformados estrangeiros bloqueando o acesso ao país a partir do estrangeiro a partir de 2024 com condições fiscais adequadas, com o objectivo de Pare a inflação e a bolha imobiliária Nas zonas mais periféricas do país.

Amplos resultados de campo progressivos

A Moody's confirmou que o crescimento é o resultado de uma década de políticas que eram conhecidas por serem equilibradas. O Partido Socialista de Costa governa sozinho desde 2022, após sete anos de alianças programáticas com forças radicais progressistas: O Bloco de Esquerda e a aliança entre os Verdes e os Comunistas.

O amplo campo progressista combinou-se para aumentar o salário mínimo mensal de 589 para 616 euros por mês em sete anos, reduzir o horário de trabalho de 40 para 35 horas e estimular o empreendedorismo entre os jovens. A isto somou-se uma redução do imposto sobre o valor acrescentado nos estabelecimentos turísticos e uma isenção fiscal para startups e incubadoras tecnológicas. Medidas que, no seu conjunto, contribuíram para elevar a taxa de emprego de menos de 49 para mais de 56% da força de trabalho, e elevar o PIB de 199 para 253 mil milhões, ou seja, um crescimento acumulado de 27%, de 2015 até hoje. Tendo em conta neste momento também a era da pandemia e as anomalias recessivas dela decorrentes. O rácio dívida/PIB beneficiou disto: caiu de mais de 127% há dez anos para um declínio potencial de “centenas” a partir de Orçamento do próximo ano.

A moral da história? Como também sabe a vizinha Espanha, o segredo para reduzir o rácio dívida/PIB é agir de forma decisiva em nome do denominador comum. Passe pelo relançamento do consumo, dos investimentos e do combate à desigualdade. Um movimento semelhante ao realizado em Espanha, onde O crescimento do mercado de trabalho impulsionou a segurança económica, o consumo, o emprego e o empreendedorismo. Costa dirige-se às eleições de Março com o seu partido “recompensado” pela Moody's pela crescente segurança económica do país.

Portugal rumo à votação e planos pendentes

No entanto, a queda do governo devido ao caso judicial ambíguo e à dissolução prematura do Parlamento de Lisboa interrompeu o desembaraço aduaneiro de algumas políticas que necessitarão de esclarecimento para perceber até que ponto o governo será capaz de continuar neste caminho no futuro. . Portugal quer beneficiar mil milhões de euros, o que por si só equivale a 0,4% do PIB, Da venda de 51% da companhia aérea nacional Tap. Esta última obteve lucros pela primeira vez em anos em 2022 e através da sua privatização para o consórcio constituído pela British Airways e Air France-KLM Costa com o objetivo de desinvestir investimentos privados no país que o governo não tem condições de fazer dele um hub. Transporte, turismo e comunicações transcontinentais. Agora o plano estagnou, o que é compreensível.

Ao mesmo tempo, estão em curso projectos para a mineradora Savannah Resources, cotada em bolsa em Londres, desenvolver uma mina de lítio no Barroso, no norte do país, a partir da qual pretende produzir o metal para fornecer baterias para 500 mil carros eléctricos. As eleições europeias realizam-se todos os anos num local 145 quilómetros a norte do Porto, a segunda maior cidade do país. Junto com um projeto Mina de lítio em Montalegre, na fronteira com a Galiza espanhola, onde a concessão é da empresa portuguesa Lusorecursos, Este projecto pode contribuir para a industrialização de Portugal num sector vital. Mas entre as pressões ambientais nas regiões, as incertezas políticas e o futuro institucional do país em jogo, muitas questões continuam por resolver. No entanto, Portugal irá. Devemos recordar a lição do modelo de que existe outro caminho para o desenvolvimento na Europa para além do caminho estrito. Especialmente numa fase em que o futuro do rigor e do Pacto de Estabilidade estão prontos para regressar à União Europeia.