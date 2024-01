O impacto da inteligência artificial nas empresas: oportunidades e riscos

(Telebursa) – por Roberto Malnati

lá Mudança histórica no mundo O trabalho está em andamento, mas até agora apenas algumas empresas compreendem o alcance e o impacto desta transformação. a Elemento central Neste processo de mudança, está sendo adotada a inteligência artificial generativa (IA), uma tecnologia revolucionária que começou a redefinir os limites das possibilidades até mesmo no mundo dos negócios.

Em seu relatório anual recém-lançado, a Bain & Co. destacou que os profissionais de fusões e aquisições (M&A) estão começando a aproveitar a IA generativa para coletar dados, selecionar alvos e realizar due diligence, especialmente em um período marcado por maiores preocupações regulatórias no setor . De acordo com o relatório, apenas 16% dos participantes utilizaram IA generativa no passado, mas 80% planeiam utilizá-la nos próximos três anos.. Esta tecnologia emergente pode identificar potenciais alvos de fusões e aquisições que teriam sido ignoradas pelas ferramentas tradicionais, destacar anomalias de negócios e concentrar-se em áreas problemáticas. Setores de ponta, como tecnologia, saúde e finanças, estarão entre os primeiros a abraçar esta inovação.

Embora existam oportunidades, elas também existem Preocupações legítimas No que diz respeito à fiabilidade dos dados fornecidos pela IA generativa e à integridade das ferramentas disponíveis no mercado. Mas há setores que não podem evitar dar o primeiro passo. A IA na indústria da publicidade certamente não é novidade. A verdadeira novidade são os investimentos que os gigantes da publicidade planejam trazer para a mesa.

Isto foi mencionado por Daniel Thomas, num artigo publicado esta manhã no Financial Times WPPA gigante da publicidade listada em Londres anunciou planos de investir £ 250 milhões este ano em tecnologia focada em inteligência artificial. Numa entrevista com Mark Read, CEO da WPP, Thomas destacou que Read vê a IA como um catalisador que terá um impacto profundo nas empresas, proporcionando oportunidades para desenvolver serviços e ferramentas baseadas em IA que ajudam os clientes a criar campanhas de marketing em grande escala. De acordo com Reed, a IA transformará a indústria, mas enriquecerá a criatividade humana, em vez de a substituir, definindo um futuro em que o homem e a máquina colaborarão para alcançar novos patamares de excelência.