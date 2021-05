Bolsas com freios, aguardando dados dos EUA. Piazza Affari aumenta com riscos bancários

O Bolsas de Valores Européias Eles começam a frear em um dia marcado pela divulgação de importantes dados macroeconômicos dos EUA. distância Sessão quarta-feira, 26 de junho Em suma, o mercado aguarda indícios de seguro-desemprego, PIB e encomendas de bens duráveis ​​à tarde, enquanto na sessão de sexta-feira devem ser decididos os dados de consumo, o que também é importante Para avaliar as pressões inflacionárias. Enquanto isso, os mercados asiáticos sofreram uma desaceleração geral, com exceção da China, após a primeira reunião entre Washington e Pequim sobre comércio desde a eleição do presidente dos EUA, Joe Biden.

Os bancos estão sempre em foco entre os cenários de risco bancário

Na Piazza Avari FTSE MIB Em altura. Entre as ações milanesas com maior capitalização, compra de suporte Tenares e Banco Bpm, Este último está sempre no centro dos cenários de consolidação do setor. No final da lista de preços, porém, ainda resta Banca Pop A.: A hipótese de casamento com Popolare di Sondrio, após a ascensão Unipole Na Valtellina, estão a pesar as acções do banco, que vê a saída de outro candidato a uma potencial fusão, o Banco Bpm. Bastante fraco Ferrari E Campari.

Confiança de negócios e consumidores em níveis pré-Covid

Confiança empresarial maio Acelera fortemente Em comparação com a tendência positiva desde dezembro de 2020, quando atingiu O nível mais alto desde fevereiro de 2018. O índice de confiança do consumidor, que subiu pelo segundo mês consecutivo, está próximo ao nível de fevereiro de 2020, indicando uma recuperação total da queda devido à emergência sanitária. Assim, em maio, o Instituto Italiano de Estatística (Istat) estimou aumentos significativos no índice de confiança do consumidor (de 102,3 para 110,6) e no índice composto de confiança dos empresários (de 97,9 para 106,7). Por outro lado, está melhorando, mas menos do que o esperado Confiança do consumidor alemão.

O petróleo está caindo, o ouro ainda está em alta em 4 meses

O petróleo está fraco devido à possibilidade de a produção iraniana retornar ao mercado se as sanções contra Teerã forem suspensas. 8 de janeiro. O ouro está estável perto de seu nível mais alto ontem desde 8 de janeiro. O dólar subiu abaixo de 1,22 contra um euro: a relação EUR / USD estava em 1,2192 de 1,2206 que fechou ontem.

Mercado de ações de Tóquio fecha, Covid pesa e lucra

O fechamento da Bolsa de Valores de Tóquio, na medida em que o comércio foi afetado por temores de tendência epidêmica no país e realização de lucros em alguns dos principais setores da lista. Ao final da sessão, o índice Nikkei registrou queda de 0,33%, para 28.549,01 pontos. A negatividade da sessão também para o índice Topix mais amplo que encerrou a sessão em 1.911,02 pontos, registrando queda de 0,50% em relação à referência anterior.