Gasolina: preços incríveis. Mas onde é o mais barato na Europa?

Os motoristas estão constantemente procurando maneiras de pagar Menor preço de combustível. Alguns recorrem a distribuidor confiável (Convicto de que aplica a tarifa mais barata) Outros usam (talvez mais no passado) Gasolina agrícola notória.

Finalmente, há aqueles que procuram Descanse fora da Itália Onde o combustível tem um preço mais favorável porque juros baixos.

Para quem mora no norte da Itália Nós sabemos isso suíço É o destino por excelência para reabastecer com menos remuneração. Mas Temos certeza de que a Suíça é o país onde está o combustível mais barato?

Fazendo uma visão global, É claro que os países onde o preço da gasolina é mais barato são os países árabes, claro porque sfabricantes de combustível E a ausência de custos de transporte e impostos, significa que a tarifa é significativamente mais vantajosa.

Mas o país onde a gasolina não custa praticamente nada é a Venezuela custo do litro igual a 0,02 cêntimos de euro, o preço mais baixo da gasolina de sempre, e até recentemente o preço da gasolina era mais baixo devido à O governo venezuelano na década de 1980 para disponibilizar gasolina para quase todos, peito A lei fixou o combustível a um preço fixo de 0,001 centavos de euro.

para a Venezuela Segue-se o Irão com 0,045 cêntimos e Angola com 0,268 cêntimos. EU ‘Reino Arábia Saudita Ele classifica (contra todas as probabilidades) apenas em 19º lugar. No final da lista encontramos Hong Kong Onde custa um litro de gasolina? 2371 euros.

Por que o preço da gasolina está subindo?

Como infelizmente confirmamos pelos jornais e também pelos nossos próprios bolsos, O inevitável aumento da gasolina e do gás continua em toda a Europa E as perspectivas não são as melhores de fato, a tendência é uma deterioração drástica durante 2022.

a Problemas relacionados ao aumento da gasolina e do gás nós continuaremos calamidade Cidadãos europeus Ao longo de 2022.

a Nível padrãoinflação Registrado no final de 2021 Ele tem Ela também continuou sua carreira no início de 2022tanto que os economistas são obrigados a questionar se a contínua alta dos preços poderia representar um impulso Banco Central Europeu para mudar a estratégia.

no início do ano A inflação atingiu 5,1%um ligeiro aumento se comparado aos 5% no final de 2021.

a Fatores que determinaram aumentos nos preços da energia e da gasolina relacionado com Tensões entre a Rússia e a Ucrânia Assim como os danos econômicos causados ​​pela epidemia.

Nos últimos dias, Putin explicou em entrevista como a situação do ponto de vista Rússia ou aquiloA Ucrânia não tem permissão para entrar GarotoDe fato, se isso acontecesse, tornaria o conflito nuclear mais provável.

Segundo Putin a razão é muito simples, Se a Ucrânia realizasse operações militares na Crimeia e a Ucrânia estivesse na OTANisso significa que Todos os estados membros da OTAN De alguma forma eles entram em uma briga Contra a Crimeia, uma região sob a proteção da Rússia.

Economicamente vamos ver cComo a América e a Europa estão se preparando? Especialmente Biden ameaça Rússia com sanções Se houver algum movimento.

Mas o que significam essas sanções? especialmente É um embargo de petróleo e gásMas isso é de acordo com muitas pessoas Será um alvo especial para a Europa Porque há uma diferença Países como Alemanha e Itália que dependem fortemente do gás russo Em termos de aprovisionamento energético, esta é também uma das razões pelas quais a Europa está a lutar para tomar uma posição clara neste momento, também porque dentroUnião Europeia Nem todos os países têm a mesma acreditação.

Se olharmos para il Portugal ou Espanha são muito superficialmente dependentes dos suprimentos russos.

Por sua vez, a América está se preparando na frente do petróleo Aumentar o número de plataformas de perfuração de solo americanas.

Mas o mais preocupante é acima de tudo A gasolina hidrogenada aumentou nas últimas semanas. Na Alemanha, os preços da gasolina quase atingiram 1.779 euros por litro, o equivalente a mais de 7 dólares por galãoÉ um preço padrão para os alemães.

Diesel não é exceção (significativamente mais barato) que atingiu preços nunca antes vistos1,708 por litro equivale a US$ 7 por galão.

Engenheiros na bolsa de valores Neste interessante Vídeo no YouTube explicar para você O que acontece quando o petróleo sobe muito e por que dirigir nos custa tanto.

Preços da gasolina: uma comparação entre diferentes países europeus

vamos colocar acCompare o preço da gasolina entre os países europeus Para entender o local mais conveniente para parar e reabastecer.

Com base nos dados publicados por Preços dos combustíveis – Europa (Um site que informa sobre umAtualize os preços da gasolina em todos os países europeus), o preço médio da gasolina em nosso país é de 1,83 euros por litro (atualizado em 7 de fevereiro de 2022), praticamente entre as tarifas mais altas da Europa.

A Holanda registou um máximo histórico de 2.034 eurosA Noruega está muito próxima de € 2.023, seguida pela Finlândia com uma margem estreita de € 1.915 por litro. Vamos ver em quais países europeus é conveniente parar para encher o tanque. No topo do pedido encontramos um arquivo Rússia 0,605 centavos por litro, segue:

Bielorrússia 0,722 euros

Turquia 0,944 euros

Ucrânia 1062 euros

Moldávia 1152 euros

Bulgária 1260 euros

Bósnia e Herzegovina 1.294 €

Polônia 1.295 euros

Macedônia do Norte 1.326 euros

Malta 1.351 euros

Hungria 1367 euros

Romênia 1388 euros

Chipre 1.392 €

Eslovênia 1396 euros

Andorra 1410 euros

Áustria 1466 euros

Lituânia 1481 euros

Sérvia 1482 euros

Croácia 1.524 euros Tcheco 1.524 euros

Luxemburgo 1.539 euros

Eslováquia 1539 euros

Letônia 1568 euros Albânia 1608 euros

Estônia 1612 euros

Suíça 1612 euros

San Marino 1700 euros Bélgica 1714 euros

Irlanda 1.753 euros

Reino Unido 1754 euros

França 1774 euros

Alemanha 1779 euros

Portugal 1797 euros

Itália 1.835 euros

Suécia 1845 euros

Grécia 1.865 euros

Dinamarca 1.905 euros

Finlândia 1915 euros

Islândia 1925 euros

Noruega 2023 Euro

Holanda 2034 Euro

Gasolina: Aqui estão os motivos da diferença de preços entre os países

Vamos começar selecionando O que determina o preço da gasolina, Este é do grupo quatro elementos:

imposto especial de consumo

imposto sobre o Valor Acrescentado

matérias-primas;

margem de lucro bruto.

ouO custo médio da gasolina é de 1,76 euros e isso é Os dados vêm de situaçãoatualizado em janeiro de 2022, então quando formos Bomba de gasolina para cada litro que empurramos 0,73 centenas de Taxa de consumo E 0,31 centavos de imposto sobre o Valor Acrescentado, 0,59 centavos de matérias-primas E 0,11 centavos de margem de lucro bruto.

Mas para quem vai esse dinheiro? Vai 0,73 centavos em imposto de consumo no Estado, 0,31 cêntimos de IVA sempre no estado, 0,59 euros de matérias-primas Para quem produz gasolinaentão digamos de forma simplificada para empresas de petróleo e 0,11 centavos de margem de lucro bruto distribuir, Ou simplesmente em postos de gasolina.

Preços da gasolina: o papel dos impostos especiais de consumo e do imposto sobre o valor acrescentado

Perguntas frequentes que fazemos a nós mesmos Por que o preço da gasolina não acompanha relativamente as tendências do preço do barril?

Por uma questão de lógica, nossa ideia seria pagar metade da gasolina diante de uma queda de preço, por exemplo, 50%. No A realidade não funciona assim, na verdade o preço permanece praticamente inalterado, por qual motivo?

Mesmo As razões são diferentes o principal É muito simples, A maior parte do preço da gasolina como vimos Dado pelo imposto especial de consumo, Podemos olhar para isso instalado, e imposto sobre valor agregadoque é sempre de 22%.

Colocando uma hipótese ridícula, vamos imaginar que o preço da gasolina seja igual a zero euros, e em qualquer caso pagaremos cerca de um euro de gasolina, isso porque em qualquer caso deve ser pago 0,73 do imposto especial de consumo, o mesmo se aplica a 0,11 centavos distribuição E para obter 22% do imposto sobre o valor acrescentado. Nunca pagaremos menos de 1 euro pela gasolina

Preços da gasolina: como os impostos afetam o combustível?

O que não deve ser esquecido é que Existem impostos sobre o combustível em muitos paísesentão não é inteiramente uma história italiana como muitos pensam.

Você sabe como funciona na Europa? A Europa basicamente coloca um Imposto de consumo mínimo 36 cêntimos de euro por litro de Gás, 33 para diesel e a 12 para GLP. Em seguida, cada estado membro é livre para decidir se aplica impostos adicionais.

Vamos ver o que está dentro Impostos especiais de consumo em outros países europeus De baixo para cima. Este arranjo é baseado em dados de 2018 Começando de O imposto especial de consumo na Bulgária é de cerca de 0,36 EUR Mais 20% de IVA, em Hungria, Polônia, Romênia, Lituânia e até Espanhaaqui estamos Entre 0,39 e 0,45€ para despesas de produção.

Subindo para o intervalo que passamos Luxemburgo € 0,46.000 Mais 17% de IVA,República Checa 0,49 €E Croácia 0,51 centavos.

Subimos novamente em O próximo intervalo é entre 0,60 e 0,70 centavos com a Bélgica sEstamos em 0,61 euros Mais 21% de IVA Portugal 0,66 eurosE Alemanha entre 0,65-0,67 França cerca de 0,68.

Finalmente lá Países com impostos altos em um Finlândia e Suéciaestamos prestes a 0,70 euros Euros com IVA 24 e 25% respetivamente A Itália é o segundo país membro em termos do impacto de um imposto especial de consumo de 0,73 euros Ao qual acresce 22% de imposto sobre o valor acrescentado.

Pior que nós na Europa só existe a Holanda O imposto especial de consumo é de cerca de 0,78 euros com um imposto sobre o valor acrescentado de 21%.