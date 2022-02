Tim, dal primo marzo Calaza nuovo Cfo

Adrian Calaza entrerà a far parte del gruppo Tim alle dipendenze dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pietro Labriola, a decorrer de 1° de março de 2022, subentrando a Giovanni Ronca nella carica di Chief Financial Officer (Cfo). Lo rende noto Tim al termine del Cda. Calaza assume outro il ruolo di Dirigente Preposto alla reddazione dei documenti contabili de Tim dopo il deposito del progetto di bilancio 2021 della Società.

Adrian Calaza tem operado para outros eventos no Gruppo Tim, ricoprendo l’incarico di Cfo na Entel Bolivia, Telecom Argentina e nos últimos Tim Brasil. Vanta un’estesa conoscenza del comparto delle telecomunicazioni e in particular del Gruppo Tim, nonnché una solida experiência maturata in realtà complesse, com particolare riguardo alla gestione di operazioni straordinarie.

PIANO INDUSTRIAL – Il Cda di Tim si riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi para um aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori para il piano industriale. Nel corso della riunione Pietro Labriola, Amministratore Delegato and Direttore Generale di Tim, se legge em uma nota al terminar del board che é durato oltre 5 ore, ha illustrato al Consiglio “il piano in esame, che individua modelivilupi di economic and specifici per i mercati in cui opera il gruppo: Grandi clienti (Pa e grandi imprese), Consumer (Pmi, famiglie e persone), Infrastrutture di rete e Brasile”.

Il Consiglio, si rileva ancora, “está atualizado com particolar riguardo todos os principais são de crescita del Gruppo: grandi clienti, ambito nel quale i servizi Cloud, IoT e Cybersecurity rappresentano un driver di sviluppo dal, Pella digital supportizzazione area ad high crescita che beneficiado principalmente da sinergia derivada da aquisição de ativos móveis da Oi, do lancio del 5G e de uma estratégia de contínua valorização da base clienti attraverso partnership dedicado, tra cui banking ed entertainment”.

Na linha geral, sottolinea Tim, “il piano individualerà per ciascuna attività di business il modello che ne garantisca lo sviluppo in termini di innovazione, redditività e creazione di valore”.