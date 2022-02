Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (15 de fevereiro de 2022)

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e dos mercados financeiros europeus registraram aumentos de até um ponto percentual. Destacam-se as alturas do BancoBPM e do BPER Banca

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e o recorde dos principais mercados financeiros europeus Aumenta dentro de um ponto percentualapós sofrer uma severa correção no dia anterior.

às 10h15 FTSEMib Subiu 0,94%, para 26.663 pontos, enquanto subiu FTSE Italia todos participaram Ele ganhou 0,98%. sinal de mais para arquivo chapéu médio FTSE Italia (+ 1,32%) e para A estrela do FTSE Italia (+0,88%).

a Bitcoin Quase $ 44.000 (pouco mais de 38.500 euros).

a BTP-Bund spread Ele está de volta abaixo de 170 pontos.

EU ‘euro Ele saltou de volta para $ 1135.

Recuperação de ações no setor bancárioapós sofrer uma correção acentuada no dia anterior.

Banco BPM Ainda em destaque. As ações do instituto ganham 2,58%, a 3.619 euros.

Ótimo dia também Banco de papel (+3,69% para 2.051 euros). O instituto informou que assinou o contrato de aquisição de participação de controle, equivalente a aproximadamente 80% do capital atual da Carruagem Banka (-0,04% para €0,7898) detida pelo Fundo Interbancário de Protecção de Depósitos e pelo Programa de Intervenção Voluntária. Após o fechamento, o BPER Banca lançará uma oferta obrigatória de compra das ações remanescentes do Ligurian Bank ao preço unitário de € 0,8.

Foco em ações do setor de petróleoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em março de 2022) atingiu US$ 94,5 por barril.

Onde você está Regista um aumento parcial de 0,26% para 13.358€.

Também um sinal de mais para Saipem (+0,57% para 1,1456 EUR). A empresa de engenharia anunciou que em 15 de março, o Conselho de Administração aprovará uma revisão do Plano Estratégico 2022/2025 apresentado em 28 de outubro de 2021.

Em andamento parcial Telecom Italia TIM (+0,46% para 0,4149 euros). A diretoria da companhia telefônica se reuniu para se atualizar sobre o andamento do plano de negócios. De um modo geral, o plano definirá um modelo para cada negócio que garanta o seu desenvolvimento em termos de inovação, rentabilidade e criação de valor. Além disso, o Conselho reconheceu que a atividade iniciada pelo CEO em 26 de janeiro continua a explorar possíveis opções estratégicas também por meio de soluções que incluem a superação da integração vertical.

Na Euronext Growth, o Milan se concentrou em Technoprop, no dia em que estreou no tarifário para PME dinâmicas e competitivas. Grave o título A 7% de aumento para 6099 euros. As ações da empresa estão fixadas em € 5,7, com uma capitalização inicial de € 3,43 bilhões.